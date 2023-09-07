Ночью три региона России, включая Подмосковье, атаковали беспилотники. Жертв нет

"7 сентября около 03:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области", - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из дронов упал в западной части Ростова-на-Дону, а второй - в центре города, в районе дома № 42 на Пушкинской улице. Были повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях, повреждения получили несколько легковых автомобилей. Один человек обратился за медицинской помощью, но от госпитализации отказался.

Another explosion in Russia. This time in the center of Rostov near the headquarters of the criminal Southern Military District.



pic.twitter.com/gf4Oazupjw — Olga Lautman 🇺🇦 (@OlgaNYC1211) September 7, 2023

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские военные уничтожили беспилотник над территорией Брянского района. По его словам, обломками одного из дронов были повреждены "остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей".

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО ночью сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области, в 30 километрах к юго-востоку от Москвы.

"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", - сообщил Собянин в Telegram.