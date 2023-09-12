Лука Банки - главный творец успеха сборной Латвии

Эмоции после чемпионата мира по баскетболу улеглись. Теперь настало время поближе познакомиться с одним из главных творцов феноменального успеха сборной Латвии на дебютном мировом первенстве. Кто такой Лука Банки, который сделал латвийскую сборную пятой в мире?
58-летний итальянский специалист руководит латвийской сборной с 2021 года. До этого Банки никогда не работал с национальными командами, а работал с целым рядом итальянских клубов, а также успел потренировать команды из Германии, Греции и Франции.
В 2013 году Банки вместе с "Сиеной" завоевал свой первый титул чемпиона Италии в качестве главного тренера. Вскоре Банки возглавил "Олимпию" из Милана и в первом же сезоне он ещё раз привёл команду к чемпионству Италии.
С июля по ноябрь 2019-го он возглавлял российский "Локомотив-Кубань", но в итоге клуб решил уволить итальянского специалиста после неудачных результатов в Еврокубке.
"Мы, безусловно, дали тренеру время разобраться и изменить ситуацию. Но Луке Банки не удалось найти лидеров и тактические решения, которые бы определили верные индивидуальные и командные действия в ключевые моменты матчей. Команда потеряла уверенность в своей игре, что и отразилось на результатах", - говорил президент "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев.
Итальянец после увольнения не сидел сложа руки и отправился в американский "Лонг-Айленд Нетс", где поработал ассистентом, пока не получил предложение от Латвийского баскетбольного союза (ЛБС).
"Ещё до того, как начались переговоры о моей возможной работе в Латвии, я знал, что в Латвии сильные баскетбольные традиции, хорошие результаты у взрослой и молодёжной сборных, есть много хороших игроков и в НБА, и в европейских клубах. Сейчас латвийский баскетбол переживает особый момент, поскольку сборная не пробилась в финальный турнир чемпионата Европы. Это сигнал о проблемах, но это хороший момент для работы. Многие жаждут реванша, многие хотят сделать шаг вперёд. Моя прежняя карьера и мой опыт позволяют думать, что я могу помочь объединить усилия", - цитировал Банки ЛБС.
Банки возглавил сборную Латвии 9 апреля 2021 года. Изначально контракт с итальянцем был рассчитан на два года с возможностью его расторжения, если наша команда не смогла бы пройти квалификацию для участия в чемпионате мира - 2023. Чем всё это закончилось мы знаем.
"В сборной проще с химией и идентичностью. Все родом из одной страны, говорят на одном языке и выросли в одной культуре", - говорил Банки на одной из пресс-конференций, отвечая на вопрос о разнице работы в клубе и сборной.
Латвийские баскетболисты под руководством нового наставника не проигрывали более полутора лет. Победная серия сборной Латвии началась в ноябре 2021-го и составила 13 официальных матчей, пока не прервалась поражением от Канады на дебютном чемпионате мира.
Феноменальная игра сборной не только позволила нашей команде впервые в истории попасть в финальную часть чемпионата мира, но и вернула расположение болельщиков, которые следили за турниром и узнали, что кроме Кристапа Порзиньгиса в Латвии есть и другие талантливые игроки.
В конце августа Банки сообщил, что мог оказаться в "Басконии" этим летом, но выразил преданность латвийской национальной команде.
"Возможность вернуться в Евролигу в 58 лет была бы идеальной ситуацией, но они попросили меня немедленно покинуть сборную Латвии. Им нужен был тренер, который был бы готов немедленно начать строить команду. Я же чувствовал моральную приверженность Латвии. Уход не был бы последовательным и не соответствовал бы моему стилю", - приводит слова итальянца Basket News.
Ещё перед чемпионатом мира Латвийский баскетбольный союз продлил контракт с тренером до 2025 года.
Теперь важно закрепить успех сборной на минувшем мировом первенстве. Впереди у нашей команды отборочный турнир чемпионата Европы, борьба за путёвку на Олимпиаду в Париже и собственно сам Евробаскет-2025, который пройдёт в Риге.
Хочется, конечно, чтобы сенсационное 5-е место на чемпионате мира не стало исключением из правил.
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