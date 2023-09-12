Лука Банки - главный творец успеха сборной Латвии

"Ещё до того, как начались переговоры о моей возможной работе в Латвии, я знал, что в Латвии сильные баскетбольные традиции, хорошие результаты у взрослой и молодёжной сборных, есть много хороших игроков и в НБА, и в европейских клубах. Сейчас латвийский баскетбол переживает особый момент, поскольку сборная не пробилась в финальный турнир чемпионата Европы. Это сигнал о проблемах, но это хороший момент для работы. Многие жаждут реванша, многие хотят сделать шаг вперёд. Моя прежняя карьера и мой опыт позволяют думать, что я могу помочь объединить усилия", - цитировал Банки ЛБС.

Банки возглавил сборную Латвии 9 апреля 2021 года. Изначально контракт с итальянцем был рассчитан на два года с возможностью его расторжения, если наша команда не смогла бы пройти квалификацию для участия в чемпионате мира - 2023. Чем всё это закончилось мы знаем.

"В сборной проще с химией и идентичностью. Все родом из одной страны, говорят на одном языке и выросли в одной культуре", - говорил Банки на одной из пресс-конференций, отвечая на вопрос о разнице работы в клубе и сборной.

Латвийские баскетболисты под руководством нового наставника не проигрывали более полутора лет. Победная серия сборной Латвии началась в ноябре 2021-го и составила 13 официальных матчей, пока не прервалась поражением от Канады на дебютном чемпионате мира.