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Лука Банки признан лучшим тренером ЧМ по баскетболу

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Тренер сборной Латвии Лука Банки
Тренер сборной Латвии Лука Банки Фото: FIBA.com

Лучшим тренером чемпионата мира по баскетболу был признан итальянец Лука Банки, под руководством которого сборная Латвии одержала шесть побед в восьми играх и заняла пятое место на мировом первенстве.

Под руководством Банки сборная Латвии одержала 21 победу в официальных играх и потерпела лишь три поражения. На чемпионате мира Латвия разгромила титульные команды Франции и Испании, уступив только медалистам Германии и Канаде.

Чемпионами мира стала сборная Германии, которая в финале обыграла Сербию со счетом 83:77, а в матче за бронзу Канада победила США со счетом 127:118 в овертайме. В свою очередь, в борьбе за пятое место Латвия в субботу разгромила  Литву со счетом 98:63.

Баскетболисты сборной Латвии, занявшие феноменальное пятое место, также завоевали индивидуальные награды по итогам чемпионата мира.

Артур Жагарс вошел во вторую пятерку звезд турнира.

Напомним, сегодня в 17:30 в Риге у памятника Свободы состоится торжественная встреча сборной Латвии по баскетболу, которая завершила свой дебют на чемпионате мира на высоком пятом месте.

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