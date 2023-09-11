Лука Банки признан лучшим тренером ЧМ по баскетболу

Лучшим тренером чемпионата мира по баскетболу был признан итальянец Лука Банки, под руководством которого сборная Латвии одержала шесть побед в восьми играх и заняла пятое место на мировом первенстве.
The mastermind behind Latvia's historic run 🧠— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023
Luca Banchi is the Best Coach of FIBA World Cup 2023.#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻
Под руководством Банки сборная Латвии одержала 21 победу в официальных играх и потерпела лишь три поражения. На чемпионате мира Латвия разгромила титульные команды Франции и Испании, уступив только медалистам Германии и Канаде.
Чемпионами мира стала сборная Германии, которая в финале обыграла Сербию со счетом 83:77, а в матче за бронзу Канада победила США со счетом 127:118 в овертайме. В свою очередь, в борьбе за пятое место Латвия в субботу разгромила Литву со счетом 98:63.
Баскетболисты сборной Латвии, занявшие феноменальное пятое место, также завоевали индивидуальные награды по итогам чемпионата мира.
Артур Жагарс вошел во вторую пятерку звезд турнира.
🌟 All-Second Team of FIBA World Cup 2023!— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023
🇮🇹 Simone Fontecchio
🇱🇻 Arturs Zagars
🇱🇹 Jonas Valanciunas
🇷🇸 Nikola Milutinov
🇩🇪 Franz Wagner#FIBAWC
Напомним, сегодня в 17:30 в Риге у памятника Свободы состоится торжественная встреча сборной Латвии по баскетболу, которая завершила свой дебют на чемпионате мира на высоком пятом месте.
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