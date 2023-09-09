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Видео ⟩ Жагарс установил новый рекорд чемпионата мира

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Латвийский баскетболист и разыгрывающий Артур Жагарс
Латвийский баскетболист и разыгрывающий Артур Жагарс Фото: FIBA.com

В субботу, 9 сентября, в матче против сборной Литвы латвийский баскетболист и разыгрывающий Артур Жагарс побил рекорд турнира по результативным передачам. Он 17 раз отдал партнёрам результативные передачи.

Напомним, что Артур Жагарс попал в поле зрения команды Евролиги ULEB "Баскония" из Виктории.

Баскская газета El Correo, журналист Хорди Симо и латвийский портал Sportacentrs.com сообщают, что интерес к Жагарсу проявляет клуб из Виктории, в котором ранее играл Артур Куруц. Кроме того, повторный интерес к Жагарсу выразила "Валенсия", а также в своих рядах его хотели бы видеть вильнюсский баскетбольный клуб Wolves и немецкие клубы "Телеком" и "Ратиофарм".

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