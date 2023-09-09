Видео ⟩ Жагарс установил новый рекорд чемпионата мира

Баскская газета El Correo, журналист Хорди Симо и латвийский портал Sportacentrs.com сообщают, что интерес к Жагарсу проявляет клуб из Виктории, в котором ранее играл Артур Куруц. Кроме того, повторный интерес к Жагарсу выразила "Валенсия", а также в своих рядах его хотели бы видеть вильнюсский баскетбольный клуб Wolves и немецкие клубы "Телеком" и "Ратиофарм".