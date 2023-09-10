Фото и видео ⟩ Президент: Баскетболисты встряхнули и взбодрили Латвию

"В завершение баскетбольного праздника большое спасибо нашим парням, команде поддержке, тренерам, особенно Луке Банки, всем болельщикам в Латвии и за ее пределами. Особенная благодарность родителям и семьям, которые с детства помогали, поддерживали, подбадривали, не давали повесить носы", - отметил президент.

"Наши баскетболисты встряхнули и взбодрили Латвию, мы с азартом следили за играми, наверное, многие освоили основы игры в баскетбол. Думаю, что и сборная почувствовала силу и пожелания, которые все Латвия и не только слали "Команде мечты 2023".

Быть может, спустя годы появятся фильмы и книги, и совсем скоро будет бум Артуров, Дависов, Дайрисов и Роландов. Сегодня мы счастливы быть очевидцами чего-то большого и красивого - рождения легенды", - сказал в поздравлении президент.

По словам Ринкевича, несмотря на то, что в этот раз медалей нет, сборная дала уверенность, что "если проявить настойчивость, уверенность в себе и немного смирения, то можно делать великие дела". "Пусть это знание сопровождает каждого из нас на своем месте и в работе", - пожелал президент.

Напомним, сборная Латвии, став дебютантом чемпионата мира, сумела занять пятое место. Сначала сборная обыграла Францию и Ливан, но уступила Канаде. В следующем круге Латвия обыграла Испанию и Бразилию, благодаря чему вышла в четвертьфинал, где уступила Германии. В матче за 5-8 место Латвия сначала победила Италию, а потом завершила чемпионат разгромом Литвы.

Галерея: Матч за пятое место на чемпионате мира: Латвия - Литва