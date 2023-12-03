Автомастерские: водители не понимают, что под запрет попали шины M+S, а не все всесезонные шины

Но всесезонные шины имеют и другую маркировку: 4S - для четырех сезонов, AW - для любого сезона, All Season - для всех сезонов, Tour Terrain - для всех покрытий. Шины также могут иметь дополнительную маркировку в виде значка - "горы со снежинкой", и такие шины можно будет эксплуатировать зимой и после декабря следующего года.

В автосервисах говорят, что еще есть водители, которые спешат поменять летнюю резину на зимнюю.

"Есть те, кто ждал до последнего момента, они сейчас хватаются за шины и ищут варианты, как двигаться дальше. Те, у кого летние шины, сегодня уже не смогут ехать", - сказал Айгар Цериньш.

Менеджер автосервиса SIA AK12 Айвар Бирулис говорит, что есть водители, которые приезжают заранее, они чувствуют, что шины уже износились, и можно поставить зимние.

В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) также констатируют, что водители в Латвии становятся все более добросовестными - уже в октябре или ноябре они приезжают на техосмотр на зимних шинах.

"Замена на зимние шины целесообразна в тот момент, когда температура воздуха в Латвии составляет около 5-7 градусов, а функциональность летних шин быстро падает", - рассказал представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.

Оказалось, что в этом году в тренде бюджетные шины, где комплект стоит около 200 евро.

"Очень большой дефицит бюджетных шин, но большинство людей уже поменяли, так что это не большая проблема. Тем, кто ждет последнего момента, придется заплатить за немного более дорогие шины", - сказал Айгар Цериньш.

Шипованные шины также пользуются популярностью.

"Их выбирают многие. Особенно те, кто живет в сельской местности, где грунтовые дороги зимой обледеневают, и тогда шипы немного больше помогают при езде", - сказал Айвар Бирулис.

Зимние шины необходимо использовать с 1 декабря по 1 марта. Толщина протектора шин должна быть не менее четырех миллиметров.