С 1 октября будущего года всесезонные шины нельзя будет использовать зимой

Цена такого комплекта шин ничем не отличается от цен на шины других типов.

Новые правила вводятся в контексте поставленных в "Плане обеспечения безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы" задач по снижению числа погибших и получивших тяжелые травмы в ДТП, а также с учетом принятого на заседании Совета по безопасности дорожного движения 2 декабря 2022 года решения о внесении изменений в законодательство путем добавления требований к использованию новой маркировки зимних шин и установления переходного периода.

Изменения в правилах также предусматривают, что в случае значительных дефектов или повреждений транспортного средства временное разрешение выдается таким образом, чтобы срок действующего разрешения на передвижение или уже выданного временного разрешения не продлевался.

Как уже сообщалось, согласно ПДД, с 1 декабря по 1 марта все автомобили и автобусы с полной массой не более 3500 кг должны быть оснащены зимними шинами. В остальное время использование зимних шин осуществляется по усмотрению водителя и в зависимости от погодных условий. Шипованные шины можно использовать только с 1 октября по 1 мая.