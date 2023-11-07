С 1 октября будущего года всесезонные шины нельзя будет использовать зимой

Во вторник правительство поддержало предложенные Министерством сообщения изменения в правилах Кабинета министров о техосмотре транспортных средств и техническом контроле на дорогах, устанавливающие, что с 1 октября 2024 года всесезонные шины, или шины с обозначением M+S, нельзя будет использовать в установленный в правилах дорожного движения (ПДД) зимний период, сообщает агентство LETA.
Согласно новым правилам, одобренным правительством, с 1 октября следующего года в зимний период, определенный ПДД, автомобили с максимальной полной массой 3,5 тонны должны быть оснащены зимними шинами, специально предназначенными для эксплуатации в условиях снега или льда и имеющими маркировку "гора и снежинка".
Также установлено, что до упомянутой даты вступления в силу данного требования продолжает действовать требование об установке зимних шин на автомобили с максимальной полной массой не более 3,5 тонны - с соответствующей маркировкой M+S, M&S, MS, "гора и снежинка" - с 1 декабря по 1 марта.
До сих пор зимние шины обозначались в нормативных актах как M+S (грязь + снег) или изображением горы и снежинки. Данное изменение вносится в контексте законодательства ООН, которая уже ввела обозначение "гора и снежинка" в качестве глобального.
Изменение также связано с тем, что на рынке появляются шины с обозначением M+S без специальных ледяных ламелей в протекторе, которые позволяют управлять автомобилем на обледенелой или скользкой дороге.
Одновременно с внесением изменений в действующий регламент Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) проинформировала дилеров шин и их представителей о планируемом порядке. Кроме того, на самом деле большинство шин, представленных на рынке и маркированных как "зимние" - при условии проведения испытаний на пригодность к зимней эксплуатации - соответствуют новым требованиям.
Цена такого комплекта шин ничем не отличается от цен на шины других типов.
Новые правила вводятся в контексте поставленных в "Плане обеспечения безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы" задач по снижению числа погибших и получивших тяжелые травмы в ДТП, а также с учетом принятого на заседании Совета по безопасности дорожного движения 2 декабря 2022 года решения о внесении изменений в законодательство путем добавления требований к использованию новой маркировки зимних шин и установления переходного периода.
Изменения в правилах также предусматривают, что в случае значительных дефектов или повреждений транспортного средства временное разрешение выдается таким образом, чтобы срок действующего разрешения на передвижение или уже выданного временного разрешения не продлевался.
Как уже сообщалось, согласно ПДД, с 1 декабря по 1 марта все автомобили и автобусы с полной массой не более 3500 кг должны быть оснащены зимними шинами. В остальное время использование зимних шин осуществляется по усмотрению водителя и в зависимости от погодных условий. Шипованные шины можно использовать только с 1 октября по 1 мая.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!