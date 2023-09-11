Скандал с поцелуем: глава футбольной федерации Испании подал в отставку

33-летняя Эрмосо заявила, что поцелуй после победы над сборной Англии был не по обоюдному согласию, и в прошлый вторник подала на Рубиалеса в суд.

Луис Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке исполняющему обязанности президента федерации Педро Роча.

"Я не могу продолжать свою работу", - признал Рубиалес в передаче "Пирс Морган без цензуры".

46-летний футболист подал в отставку и с поста вице-президента исполнительного комитета УЕФА.

Ранее Рубиалес заявлял, что поцелуй был "взаимным и по обоюдному согласию".

Рубиалес выразил надежду, что его уход послужит стимулом для совместной заявки Испании с Марокко и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

"Мои дочери, моя семья и люди, которые меня любят, пострадали от последствий чрезмерного преследования, а также от множества лжи, но верно и то, что на улице с каждым днем правда преобладает все больше и больше", - добавил Рибиалес.

Ранее мать Рубиалеса объявила голодовку в знак протеста против того, что она назвала "бесчеловечной охотой" на сына, которую он не заслужил.

Напомним, 29 августа ​прокуратура Национального суда Испании начала предварительное расследование о возможном сексуальном насилии в отношении президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса, который поцеловал в губы нападающую испанской сборной Дженни Эрмосо после победы команды в финале чемпионата мира.