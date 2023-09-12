Фото, видео ⟩ Дайрис Бертанс: "Мы здесь не для того, чтобы праздновать, а для того, чтобы сказать спасибо"

"Я правда не знаю, как сейчас говорить. Мы, спортсмены, ставим перед собой самые высокие цели. Думаю, скажу это от имени всей команды, и остальные со мной согласятся - то, что нам все-таки не удалось завоевать медали, по-прежнему больно", - сказал баскетболист.

"Мы здесь сегодня не для того, чтобы праздновать, а для того, чтобы сказать огромное спасибо", - подчеркнул капитан команды.

"Спасибо за поддержку на протяжении всего турнира. Это действительно толкнуло нас вперед, мы это почувствовали - и в зрителях, и на экранах телевизоров. Я вижу, что все вместе мы большие, мы сильные, мы мощные".

В первой игре чемпионата мира Дайрис Бертанс в игре с Ливаном заработал 20 очков, реализовав шесть из семи дальних бросков. Во втором матче турнира против Франции он за шесть минут набрал восемь очков, но из-за травмы до конца чемпионата не вернулся на поле.

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