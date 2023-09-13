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Видео ⟩ "Что было в той бутылке?" Вейонис рассказал о забавном случае с "колой" на трибунах

rus.tvnet.lv
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Раймонд Вейонис
Раймонд Вейонис Фото: Ekrānuzņēmums no Twitter

Президент Латвийской баскетбольной ассоциации Раймонд Вейонис в программе "900 секунд" прокомментировал видео, ставшее хитом в социальных сетях во время чемпионата мира по баскетболу.

Как известно, Вейонис и его супруга Ивета присутствовали на всех матчах сборной Латвии, наблюдая за ними с трибун.

В игре против Испании, в которой Латвия одержала очень важную победу, проложив себе путь к месту в восьмерке сильнейших, проницательные интернет-пользователи заметили, что Вейонис в какой-то момент забрал у другого болельщика бутылку лимонада, однако после одного глотка поморщился.

Глава ассоциации рассказал о зафиксированном инциденте, вызвавшем широкий резонанс среди интернет-пользователей.

"В любом случае это было большим сюрпризом. Об этом свидетельствовало и выражение моего лица. Тебе предлагают выпить колу, а оказывается, что там не только кола", - сказал Вейонис с улыбкой, похвалив болельщиков за их творческий подход во время турнира.

Подробнее в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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