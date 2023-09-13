Видео ⟩ "Что было в той бутылке?" Вейонис рассказал о забавном случае с "колой" на трибунах

"В любом случае это было большим сюрпризом. Об этом свидетельствовало и выражение моего лица. Тебе предлагают выпить колу, а оказывается, что там не только кола", - сказал Вейонис с улыбкой, похвалив болельщиков за их творческий подход во время турнира.