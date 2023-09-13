Видео ⟩ "Что было в той бутылке?" Вейонис рассказал о забавном случае с "колой" на трибунах

Президент Латвийской баскетбольной ассоциации Раймонд Вейонис в программе "900 секунд" прокомментировал видео, ставшее хитом в социальных сетях во время чемпионата мира по баскетболу.
Как известно, Вейонис и его супруга Ивета присутствовали на всех матчах сборной Латвии, наблюдая за ними с трибун.
В игре против Испании, в которой Латвия одержала очень важную победу, проложив себе путь к месту в восьмерке сильнейших, проницательные интернет-пользователи заметили, что Вейонис в какой-то момент забрал у другого болельщика бутылку лимонада, однако после одного глотка поморщился.
Pēc tādas spēles arī @Vejonis atkal jāierauj 🥃 pic.twitter.com/XDeNKKj771— Arturs Stalbergs (@Astalbergs) September 1, 2023
Глава ассоциации рассказал о зафиксированном инциденте, вызвавшем широкий резонанс среди интернет-пользователей.
"В любом случае это было большим сюрпризом. Об этом свидетельствовало и выражение моего лица. Тебе предлагают выпить колу, а оказывается, что там не только кола", - сказал Вейонис с улыбкой, похвалив болельщиков за их творческий подход во время турнира.
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Видео: Сюжет передачи на латышском языке