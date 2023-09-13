Видео ⟩ Слова бабушки баскетболиста Душелиса на встрече сборной стали хитом соцсетей

"Если когда-нибудь у вас будет плохое настроение, советую послушать бабушку Артура Душелиса, которая приехала в Ригу из Балдоне, чтобы встретить нашу команду и попала в эфир Латвийского радио", - написал журналист Арнис Краузе на платформе X.

На чемпионате мира по баскетболу в подгруппе сборная Латвии обыграла Францию и Ливан, но проиграла Канаде. В следующем туре латвийские баскетболисты разгромили команды Испании и Бразилии, выйдя в четвертьфинал, где уступили Германии. В борьбе за 5-8-е места Латвия сначала победила Италию, а завершила чемпионат победой над Литвой.

Рижская дума выделила на организацию торжественной встречи сборной Латвии 64 267 евро. Аналогичное приветственное мероприятие было организовано весной для сборной Латвии по хоккею, завоевавшей бронзовые медали на чемпионате мира. В тот день у памятника Свободы собралось несколько десятков тысяч болельщиков.