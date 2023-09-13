Видео ⟩ Слова бабушки баскетболиста Душелиса на встрече сборной стали хитом соцсетей

Журналист Арнис Краузе опубликовал на платформе Х (ранее Twitter) фрагмент прямого эфира Латвийского радио в тот день, когда Рига встречала вернувшихся домой латвийских баскетболистов. Особый ажиотаж вызвали слова бабушки Артура Душелиса.
Уже сообщалось, что 11 сентября в Риге у памятника Свободы состоялась торжественная встреча сборной Латвии по баскетболу, которая завершила свой дебют на чемпионате мира на высоком пятом месте. RUS TVNET вел прямую трансляцию с мероприятия.
Бабушка баскетболиста Артура Душелиса приехала в Ригу на автобусе из Балдоне, чтобы встретить команду, и попала в прямой эфир Латвийского радио. Хотя Артур не участвовал в этом турнире, ее восторг от баскетбола и внука не остался незамеченным.
Бабушка планировала поприветствовать сборную Латвии по баскетболу вместе с Артуром, которого она ждала, когда подошла к памятнику Свободы. Время беседы она использовала и для того, чтобы похвалить внука.
"Мой Артурик тоже баскетболист, высокий, два метра с копейками, сильный, красивый, свободный мужчина. Могу объявить его на аукционе девочкам!" - сказала гордая бабушка.
На вопрос, почему она решила прийти к памятнику Свободы, женщина ответила: "Я хотела почувствовать этот звук, овации. Когда я вышла из автобуса, я услышала фанатов. У меня тоже флаг в руках. Я в восторге, и я могу только призвать участвовать в таких масштабных мероприятиях, которые касаются Латвии, потому что наш дом - Латвия! Это чувство общности. Возможно, утром я чувствовала себя очень слабой, но в этот момент я одна из сильнейших".
"Если когда-нибудь у вас будет плохое настроение, советую послушать бабушку Артура Душелиса, которая приехала в Ригу из Балдоне, чтобы встретить нашу команду и попала в эфир Латвийского радио", - написал журналист Арнис Краузе на платформе X.
Ja kādreiz ir čābīgs garīgais, iesaku noklausīties basketbolista Artūra Dušeļa vecmāmiņu, kura ar autobusu no Baldones atbrauca uz Rīgu, lai sagaidītu mūsu komandu un iekļuva Latvijas radio tiešraidē. pic.twitter.com/sc2qkAZXJy— Arnis Krauze (@arniskrauze) September 11, 2023
Пользователи соцсети отметили, что у Артура отличная бабушка и это лучшая реклама свободного парня!
Галерея: Встреча баскетболистов у памятника Свободы в Риге
По информации Госполиции, на мероприятие собралось примерно 5 тысяч человек.
На чемпионате мира по баскетболу в подгруппе сборная Латвии обыграла Францию и Ливан, но проиграла Канаде. В следующем туре латвийские баскетболисты разгромили команды Испании и Бразилии, выйдя в четвертьфинал, где уступили Германии. В борьбе за 5-8-е места Латвия сначала победила Италию, а завершила чемпионат победой над Литвой.
Рижская дума выделила на организацию торжественной встречи сборной Латвии 64 267 евро. Аналогичное приветственное мероприятие было организовано весной для сборной Латвии по хоккею, завоевавшей бронзовые медали на чемпионате мира. В тот день у памятника Свободы собралось несколько десятков тысяч болельщиков.
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