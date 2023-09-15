Лайзанс в Москве - кощунство, порочащее память легенды "Спартака"

"У нас никто не спрашивал согласия на проведение этого матча в Москве. Мы против, мы не давали согласия, мы это не поддерживаем. Мы к этому матчу никак не относимся. Я готов биться до конца, чтобы этот матч не состоялся. Как вы вообще представляете себе его проведение? Вы будете радоваться, аплодировать и делать друг другу комплименты в то время, как я со своей семьей, мы с мамой, сидим в убежище?" - говорил сын Цымбаларя на YouTube-канале Ukraine Media Center Odesa.

Тимощук и Лайзанс призыв ближайших родственников Цымбаларя проигнорировали.

44-летний Лайзанс, не считая карьеры в Латвии, всю свою жизнь выступал за российские клубы. Наибольших успехов полузащитник добился, представляя московский ЦСКА (2001-2005), став чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России и победителем Кубка УЕФА (2005). Он до сих пор остаётся единственным представителем Латвии, который смог завоевать один из главных европейских клубных трофеев.

В составе сборной Латвии Лайзанс провёл в общей сложности 113 матчей и забил 15 голов. В своё время он был одним из лидеров сборной, которая в 2004 году добилась исторического успеха, обеспечив себе попадание на чемпионат Европы.

Лайзанс завершил футбольную карьеру в 2014 году, а затем работал в российском клубе "Краснодар", занимаясь подбором игроков.

После полномасштабного вторжения России в Украину ходили слухи, что бывший футболист не остался в стране-агрессоре, но, судя по социальным сетям Лайзанса, война никак не отразилась на его жизни и бывший футболист до сих пор с улыбкой посещает стадион "быков" и владеет салоном красоты "7.8" в центре Краснодара.

Деньги не пахнут или не всё так однозначно?