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Лайзанс в Москве - кощунство, порочащее память легенды "Спартака"

Саша Пилат rus.tvnet.lv
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В конце прошлой недели в социальных сетях поднялась шумиха вокруг бывшего латвийского футболиста Юриса Лайзанса, который принял участие в матче памяти бывшего футболиста московского "Спартака" Ильи Цымбаларя. 

Рассказываем подробнее, что это был за матч, что о нём думает семья покойного и что известно о карьере Лайзанса в последние годы.

Родившийся в Одессе Илья Цымбаларь в своё время выступал за украинский "Черноморец", московские "Спартак" и "Локомотив", а также за сборные Украины (до 1992 года) и России (1994-1999).

В конце 2013 года на 45-м году жизни он скончался в своём родном городе. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Цымбаларь был похоронен на Таировском кладбище в Одессе, а перед этим состоялась гражданская панихида у входа на стадион "Черноморец".

Девять лет спустя Россия развязала полномасштабную войну против Украины, которая продолжается до сих пор. Несмотря на это, в Москве посчитали, что нет ничего предосудительного в том, чтобы провести матч памяти Ильи Цымбаларя в то время, когда над могилой футболиста летают российские ракеты.

Несложно догадаться, что одной из главных целей "матча памяти" было показать, что российский футбол не страдает от международных санкций. Изначально организаторы анонсировали, что в матче примут участие мировые звёзды вроде белоруса Александра Глеба, греков Йоргоса Карагуниса и Антониоса Никополидиса, нигерийцев Нванкво Кану и Джей-Джея Окочи, бразильца Майкона, немца Кевина Кураньи и испанца Фернандо Морьентеса.

В результате никто из заявленных футболистов в страну-агрессор не поехал, поэтому сборную "мировых звёзд" пришлось формировать из "подручного материала". Одним из тех, кто не побрезговал принять в этом участие, стал экс-игрок сборной Латвии Юрис Лайзанс.

Помимо Лайзанса, в составе "сборной мира" были, к примеру, такие "громкие" имена, как Предраг Ранджелович, Перица Огненович, Огнен Короман, Макбет Сибайя, Александр Гацкан, Арас Озбилиз, Деян Радич или Захари Сираков.

Сборная мира уже на та, конечно... Без помощи гугла так сразу и не разберёшь, кто в ней главная звезда. 

Среди участников матча был также украинец Анатолий Тимощук, который после полномасштабного вторжения России в Украину решил продолжить работу в стране-агрессоре. Против Тимощука персональные санкции ввёл президент Украины Владимир Зеленский, но газпромовские деньги "Зенита" оказались соблазнительнее, чем родина.

Кстати, вдова Цымбаларя Ирина и его сын Сергей выступали категорически против проведения матча памяти в Москве. Они призывали звёздных игроков не участвовать в этом "кощунстве", порочащем память великого футболиста.

"У нас никто не спрашивал согласия на проведение этого матча в Москве. Мы против, мы не давали согласия, мы это не поддерживаем. Мы к этому матчу никак не относимся. Я готов биться до конца, чтобы этот матч не состоялся. Как вы вообще представляете себе его проведение? Вы будете радоваться, аплодировать и делать друг другу комплименты в то время, как я со своей семьей, мы с мамой, сидим в убежище?" - говорил сын Цымбаларя на YouTube-канале Ukraine Media Center Odesa.

Тимощук и Лайзанс призыв ближайших родственников Цымбаларя проигнорировали.

44-летний Лайзанс, не считая карьеры в Латвии, всю свою жизнь выступал за российские клубы. Наибольших успехов полузащитник добился, представляя московский ЦСКА (2001-2005), став чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России и победителем Кубка УЕФА (2005). Он до сих пор остаётся единственным представителем Латвии, который смог завоевать один из главных европейских клубных трофеев.

В составе сборной Латвии Лайзанс провёл в общей сложности 113 матчей и забил 15 голов. В своё время он был одним из лидеров сборной, которая в 2004 году добилась исторического успеха, обеспечив себе попадание на чемпионат Европы.

Лайзанс завершил футбольную карьеру в 2014 году, а затем работал в российском клубе "Краснодар", занимаясь подбором игроков.

После полномасштабного вторжения России в Украину ходили слухи, что бывший футболист не остался в стране-агрессоре, но, судя по социальным сетям Лайзанса, война никак не отразилась на его жизни и бывший футболист до сих пор с улыбкой посещает стадион "быков" и владеет салоном красоты "7.8" в центре Краснодара.

Деньги не пахнут или не всё так однозначно?

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