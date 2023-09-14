Что известно о баскетболисте Артуре Душелисе, бабушка которого ищет ему невесту

11 сентября бабушка баскетболиста Артура Душелиса приехала в Ригу на автобусе из Балдоне, чтобы встретить команду, и попала в прямой эфир Латвийского радио. Хотя Артур не участвовал в этом турнире, ее восторг от баскетбола и внука не остался незамеченным.

Бабушка планировала поприветствовать сборную Латвии по баскетболу вместе с Артуром, которого она ждала, когда подошла к памятнику Свободы. Время беседы она использовала и для того, чтобы похвалить внука.

На вопрос, почему она решила прийти к памятнику Свободы, женщина ответила: "Я хотела почувствовать этот звук, овации. Когда я вышла из автобуса, я услышала фанатов. У меня тоже флаг в руках. Я в восторге, и я могу только призвать участвовать в таких масштабных мероприятиях, которые касаются Латвии, потому что наш дом - Латвия! Это чувство общности. Возможно, утром я чувствовала себя очень слабой, но в этот момент я одна из сильнейших".