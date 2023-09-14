Что известно о баскетболисте Артуре Душелисе, бабушка которого ищет ему невесту

Недавно соцсети облетела запись разговора бабушки баскетболиста Артура Душелиса с Латвийским радио во время встречи баскетболистов в Риге после чемпионата мира. Бабушка упомянула, что ее внук - свободный мужчина. Рассказываем, что известно о спортсмене.
11 сентября бабушка баскетболиста Артура Душелиса приехала в Ригу на автобусе из Балдоне, чтобы встретить команду, и попала в прямой эфир Латвийского радио. Хотя Артур не участвовал в этом турнире, ее восторг от баскетбола и внука не остался незамеченным.
Бабушка планировала поприветствовать сборную Латвии по баскетболу вместе с Артуром, которого она ждала, когда подошла к памятнику Свободы. Время беседы она использовала и для того, чтобы похвалить внука.
"Мой Артурик тоже баскетболист, высокий, два метра с копейками, сильный, красивый, свободный мужчина. Могу объявить его на аукционе девочкам!" - сказала гордая бабушка.
На вопрос, почему она решила прийти к памятнику Свободы, женщина ответила: "Я хотела почувствовать этот звук, овации. Когда я вышла из автобуса, я услышала фанатов. У меня тоже флаг в руках. Я в восторге, и я могу только призвать участвовать в таких масштабных мероприятиях, которые касаются Латвии, потому что наш дом - Латвия! Это чувство общности. Возможно, утром я чувствовала себя очень слабой, но в этот момент я одна из сильнейших".
Пользователи соцсети отметили, что у Артура отличная бабушка и это лучшая реклама свободного парня!
Баскеболист Артур Душелис родился 22 октября 1989 года в Риге. Он выступал за такие команды, как BJSS "Rīdzene" 2 A, Rīdzene Barons 89, BJSS "Rīdzene" A, BJSS "Rīdzene/Barons"-1 A, LU/Rīdzene, Ziemeļvalstu ģimnāzija, Barons/LMT Rīga, Barons/Rīdzene, BK "Barons", BK "Zemgale", BK "Zemgale-LLU", Latvijas Universitāte, Basketbola klubs "Jelgava".
В 2017 году спортсмена пригласили выступать за итальянскую команду Nuova Palacanestro Celie. Позже он выступал за команду Cos Junico Basket Taranto. Судя по соцсетям Душелиса, последние годы он продолжает строить карьеру в Италии. Сезон 22/23 он провел в команде ASD Canusium Basket.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!