Фото ⟩ В Дрейлини построят новый жилой комплекс на 15 домов

Жилищный застройщик Bonava Latvija инвестирует 70 миллионов евро в новый жилой комплекс "Валтерциемс" (Valterciems) на окраине Межциемса, сообщили агентству LETA представители застройщика.
Комплекс будет расположен на участке между улицами Эвалда Валтера и Кайвас. Планируется построить 15 шестиэтажных жилых домов с более чем 800 энергоэффективными двух-четырехкомнатными квартирами.
Строительство и продажу жилья в первом блоке проекта, который будет состоять из трех домов на 162 квартиры, планируется начать в следующем году, а закончить проект - к 2030 году.
На пяти этапах развития проекта будут созданы благоустроенные и сочетающиеся друг с другом кварталы жилых домов, которые будут пересекать пешеходные дорожки, зеленые дворы, зоны отдыха, игровые, спортивные и прочие зоны, которые будут соединяться на Центральной площади. Каждый из внутренних кварталов домов спланирован таким образом, что парковочные места расположены снаружи, а расположение зданий подразумевает свободный внутренний двор.
Председатель правления Bonava Latvija Марек Клявиньш утверждает, что важно продолжать разработку новых проектов, чтобы, когда кривая EURIBOR снова пойдет вниз, рынок мог быстро адаптироваться и аккумулировать растущий интерес. В противном случае, когда экономика восстановится, мы можем столкнуться с еще большим дефицитом нового жилья, чем в 2021 году.
Как и в других проектах Bonava Latvija, в стоимость квартир в "Валтерциемсе" будет включено личное кладовое помещение. Во всех зданиях будут встроены лифты, а на крышах - солнечные панели.
Часть парковок будет оснащена функцией зарядки электромобилей, также будет установлено несколько семейных парковок и отдельные места для велосипедов со станцией техобслуживания. Некоторые парковочные места будут доступны в аренду. Для облегчения доступа вдоль проекта будет построена новая улица, которая будет соединена с участком в направлении улицы Бикерниеку. Также в комплексе будет оборудована огороженная площадка для выгула собак.
В прошлом году Bonava Latvija работала с оборотом 35,349 млн евро, что на 7,1% меньше, чем в 2021 году. Прибыль предприятия снизилась на 7,5% и составила 4,998 млн евро.
Bonava Latvija осуществляет развитие, строительство и продажу жилья как экономического, так и бизнес-сегмента в Риге.
Материнская компания Bonava является одним из крупнейших застройщиков в Северной Европе. Компания, работающая в Германии, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Санкт-Петербурге, Эстонии, Литве и Латвии, в 2022 году достигла оборота в 1,48 млрд евро. Акции Bonava котируются на фондовой бирже Nasdaq в Стокгольме.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!