Фото ⟩ В Дрейлини построят новый жилой комплекс на 15 домов

В Дрейлини построят новый жилой комплекс на 15 домов Фото: Пресс-фото

Как и в других проектах Bonava Latvija, в стоимость квартир в "Валтерциемсе" будет включено личное кладовое помещение. Во всех зданиях будут встроены лифты, а на крышах - солнечные панели.

Часть парковок будет оснащена функцией зарядки электромобилей, также будет установлено несколько семейных парковок и отдельные места для велосипедов со станцией техобслуживания. Некоторые парковочные места будут доступны в аренду. Для облегчения доступа вдоль проекта будет построена новая улица, которая будет соединена с участком в направлении улицы Бикерниеку. Также в комплексе будет оборудована огороженная площадка для выгула собак.

В прошлом году Bonava Latvija работала с оборотом 35,349 млн евро, что на 7,1% меньше, чем в 2021 году. Прибыль предприятия снизилась на 7,5% и составила 4,998 млн евро.

Bonava Latvija осуществляет развитие, строительство и продажу жилья как экономического, так и бизнес-сегмента в Риге.

Материнская компания Bonava является одним из крупнейших застройщиков в Северной Европе. Компания, работающая в Германии, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Санкт-Петербурге, Эстонии, Литве и Латвии, в 2022 году достигла оборота в 1,48 млрд евро. Акции Bonava котируются на фондовой бирже Nasdaq в Стокгольме.