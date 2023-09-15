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Министр призвал активизировать введение обязательной службы в армии

rus.tvnet.lv
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Фото: Zane Bitere/LETA

Латвии необходимо активизировать введение службы государственной обороны (СГО), заявил министр обороны Андрис Спрудс, говоря о своих приоритетах после вступления в должность.

Список задач, которые необходимо решить в оборонном секторе, обширен, и оборонный потенциал необходимо укреплять и количественно, и качественно, сказал он.

Спрудс напомнил, что в сфере обороны начаты три важных проекта по внедрению ракетных комплексов -

береговой противокорабельной обороны, систем ПВО средней дальности и ракетной артиллерии. Эти проекты должны быть продолжены.

Министр напомнил, что в соответствии с концепцией национальной обороны в ближайшие годы численность латвийской армии должна увеличиться до 31 000 человек и состоять из профессиональных военных, военнослужащих СГО, земессаргов и военнослужащих запаса.

"Мы должны добиваться еще более активного введения СГО", - подчеркнул Спрудс.

Он отметил, что для молодых людей, не желающих служить в армии, должен существовать выбор, однако альтернативная служба тоже должна быть качественной.

Спрудс отметил, что в какой-то момент может быть рассмотрено предложение о службе в СГО женщин.

Приоритетом Спрудса на посту министра будет также международное сотрудничество и укрепление связей с союзниками, чтобы подразделения союзников могли увеличить свое присутствие до уровня бригады.

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