Министр призвал активизировать введение обязательной службы в армии

Список задач, которые необходимо решить в оборонном секторе, обширен, и оборонный потенциал необходимо укреплять и количественно, и качественно, сказал он.

Спрудс напомнил, что в сфере обороны начаты три важных проекта по внедрению ракетных комплексов -

береговой противокорабельной обороны, систем ПВО средней дальности и ракетной артиллерии. Эти проекты должны быть продолжены.

Министр напомнил, что в соответствии с концепцией национальной обороны в ближайшие годы численность латвийской армии должна увеличиться до 31 000 человек и состоять из профессиональных военных, военнослужащих СГО, земессаргов и военнослужащих запаса.

"Мы должны добиваться еще более активного введения СГО", - подчеркнул Спрудс.

Он отметил, что для молодых людей, не желающих служить в армии, должен существовать выбор, однако альтернативная служба тоже должна быть качественной.

Спрудс отметил, что в какой-то момент может быть рассмотрено предложение о службе в СГО женщин.

Приоритетом Спрудса на посту министра будет также международное сотрудничество и укрепление связей с союзниками, чтобы подразделения союзников могли увеличить свое присутствие до уровня бригады.