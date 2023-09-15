Сейм утвердил новое правительство во главе с Эвикой Силиней

Документы подписали представители "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных". Коалиционное соглашение подписали лидеры партий, а декларацию правительства - будущий премьер-министр и будущие министры.

В пятницу также ожидается короткое первое торжественное заседание Кабинета министров. Точное время заседания кабинета пока неизвестно.

Как заявила перед голосованием по утверждению нового правительства Эвика Силиня, основополагающими ценностями Латвии являются независимое государство, свободное общество и латышский язык как государственный язык.

"Наш народ или политическая нация - это все, кто уважает и чтит основные ценности Латвии - независимое государство, свободное общество и латышский язык как государственный", - сказала Силиня.

По словам кандидата в премьер-министры, залогом успешной и богатой страны является ее народ и способность принимать друг друга "во всем нашем многообразии".

Силиня подчеркнула, что в подписанной сегодня утром декларации будущего Кабинета министров в центре внимания также находится человек.

"Команда правительства будет работать так, чтобы жители Латвии - школьники, учителя, предприниматели, пациенты, мамы, папы, бабушки и дедушки - чувствовали, что государство работает для них, а не просто равнодушно или обслуживает какие-то свои процессы", - пообещала кандидат в премьер-министры.

Одна из целей Силини - сделать так, чтобы люди почувствовали, что качество услуг, предоставляемых государством, улучшается, что Латвия становится более отзывчивой, более гуманной и более справедливой.