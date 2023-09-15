Сейм утвердил новое правительство во главе с Эвикой Силиней

В Латвии утверждено новое правительство. Премьер-министр - Эвика Силиня. За новое правительство проголосовали 53 депутата.
В пятницу, 15 сентября, состоялось заседание Сейма, на котором было утверждено новое правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство").
Будущая коалиция располагает 52 голосами, также о своей поддержке заявил независимый депутат Олег Буров.
Распределение должностей в новом правительстве по партиям:
"Новое Единство" получило восемь министерств.
"Новое Единство":
- Арвил Ашераденс - министр финансов;
- Инесе Либиня-Эгнере - министр юстиции;
- Анда Чакша - министр образования;
- Кришьянис Кариньш - министр иностранных дел;
- Рихард Козловскис - министр внутренних дел;
- Инга Берзиня - министр охраны среды и регионального развития;
- Хосам Абу Мери - министр здравоохранения.
Союз зеленых и крестьян получил четыре министерских кресла и должность спикера Сейма.
Союз зеленых и крестьян:
- Виктор Валайнис - министр экономики;
- Арманд Краузе - министр земледелия;
- Улдис Аугулис - министр благосостояния;
- Каспар Мелнис - министр энергетики и климата;
"Прогрессивные" получили три министерских кресла.
"Прогрессивные":
- Агнесе Логина - министр культуры;
- Андрис Спрудс - министр обороны;
- Каспар Бришкенс - министр сообщения.
Перед этим правительственная коалиция во главе с кандидатом в премьер-министры Эвикой Силиней ("Новое Единство") подписала договор о сотрудничестве и декларацию правительства.
Документы подписали представители "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных". Коалиционное соглашение подписали лидеры партий, а декларацию правительства - будущий премьер-министр и будущие министры.
В пятницу также ожидается короткое первое торжественное заседание Кабинета министров. Точное время заседания кабинета пока неизвестно.
Как заявила перед голосованием по утверждению нового правительства Эвика Силиня, основополагающими ценностями Латвии являются независимое государство, свободное общество и латышский язык как государственный язык.
"Наш народ или политическая нация - это все, кто уважает и чтит основные ценности Латвии - независимое государство, свободное общество и латышский язык как государственный", - сказала Силиня.
По словам кандидата в премьер-министры, залогом успешной и богатой страны является ее народ и способность принимать друг друга "во всем нашем многообразии".
Силиня подчеркнула, что в подписанной сегодня утром декларации будущего Кабинета министров в центре внимания также находится человек.
"Команда правительства будет работать так, чтобы жители Латвии - школьники, учителя, предприниматели, пациенты, мамы, папы, бабушки и дедушки - чувствовали, что государство работает для них, а не просто равнодушно или обслуживает какие-то свои процессы", - пообещала кандидат в премьер-министры.
Одна из целей Силини - сделать так, чтобы люди почувствовали, что качество услуг, предоставляемых государством, улучшается, что Латвия становится более отзывчивой, более гуманной и более справедливой.
"Моя работа будет направлена на то, чтобы предприниматель почувствовал, что он не обременен ненужной бюрократией. Школьник почувствовал бы, что получает образование, с которым может конкурировать как в местных, так и в зарубежных вузах. Человек, подвергающийся насилию, почувствовал бы, что государство хочет и может его защитить. Чтобы пациент видел, что очереди становятся короче, чтобы каждый пенсионер видел и чувствовал, что он становится более социально защищенным. Чтобы каждая семья чувствовала, что она нужна в Латвии", - подчеркнула кандидат в премьер-министры.
В своем выступлении Силиня также выделила поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, содействие экономическому росту, поиск решения проблемы роста тарифов, которая беспокоит население, и ряд других вопросов.
Ранее в пятницу будущая правительственная коалиция во главе с кандидатом в премьер-министры Эвикой Силиней ("Новое Единство") подписала договор о сотрудничестве и декларацию правительства.
Документы подписали представители "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных". Коалиционное соглашение подписали лидеры партий, а декларацию правительства - будущий премьер-министр и будущие министры.
Как заявила перед голосованием по утверждению нового правительства Эвика Силиня, основополагающими ценностями Латвии являются независимое государство, свободное общество и латышский язык как государственный.
"Наш народ или политическая нация - это все, кто уважает и чтит основные ценности Латвии - независимое государство, свободное общество и латышский язык как государственный", - сказала Силиня.
По словам кандидата в премьер-министры, залогом успешной и богатой страны является ее народ и способность принимать друг друга "во всем нашем многообразии".
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