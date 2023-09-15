Литва лишила гражданства фигуристку Маргариту Дробязко

В июне группа депутатов Сейма Литвы обратилась в Министерство внутренних дел с предложением лишить Дробязко литовского гражданства.

Они попросили оценить основания для лишения фигуристки литовского гражданства в соответствии с поправками к закону, позволяющими лишать гражданства в исключительных случаях лиц, действия которых ставят под угрозу интересы безопасности Литвы или ее союзников и тем самым подрывают репутацию страны. Эти поправки к закону вступили в силу в марте.

В июле Департамент госбезопасности Литвы пришел к выводу, что Дробязко не представляет угрозы национальной безопасности.

Накануне Дробязко опубликовала в соцсетях обращение к Сейму Литвы, в котором назвала войну в Украине "трагедией для миллионов людей и семей" .

Также она заявила, что имеет право не озвучивать публично свою политическую позицию, если "не может, не хочет и не готова это сделать".

Поправки к закону были разработаны в ответ на возмущение, которое вызвали действия Дробязко и ее мужа, когда они участвовали в шоу-программе в Сочи в августе этого года.

Организатором шоу была Татьяна Навка, супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина и бывшая фигуристка.

Дробязко - тринадцатикратная чемпионка Литвы, двукратный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду.