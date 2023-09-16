Банки утвержден на посту главного тренера болонского "Виртуса"

Контракт с Банки заключен до лета 2025 года, и планируется, что новые обязанности не помешают ему продолжить работу со сборной Латвии.

Болонский клуб освободил от должности Серджио Скариоло лишь в пятницу, сославшись на его комментарии на предсезонной пресс-конференции, на которой он раскритиковал команду в преддверии предстоящего сезона. Скариоло также является главным тренером мужской сборной Испании по баскетболу.

Банки был признан лучшим тренером финала чемпионата мира, заслужив награду не только за выступление команды в финале, но и на протяжении всего цикла. После того как Банки возглавил сборную Латвии, она одержала 21 победу в 24 играх, а в финальном турнире добились 15 побед в 16 матчах.

Итальянский специалист в прошлом сезоне был главным тренером французского клуба Страсбур SIG, покинув команду по окончании сезона. Этим летом на него также подал заявку испанский клуб "Баскония", но он ее отклонил.

Банки возглавляет сборную Латвии с апреля 2021 года, и под его руководством команда впервые завоевала на чемпионате мира пятое место. Контракт с Банки продлен до предстоящего чемпионата Европы 2025 года в Риге.