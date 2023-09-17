Американская латышка завещала 200 тыс. евро на образование в Латвии

На данный момент неизвестно, сколько стипендий на эту сумму будет выплачено и каков будет их размер.

Блаке родилась в Риге в 1926 году, но большую часть жизни провела в США, где нашла убежище после Второй мировой войны. На протяжении многих лет она работала и руководила организациями, которые заботятся о бездомных животных. По словам представителей фонда, в 2008 году Блаке вместе со своими соратниками сумела собрать 400 000 долларов США на открытие нового приюта для животных.