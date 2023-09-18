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Видео ⟩ Водители недовольны пробками в Риге и грубо нарушают правила

rus.tvnet.lv
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Момент нарушения
Момент нарушения Фото: Ekrānuzņēmums no video

В воскресенье, 17 сентября, в Риге состоялся велопробег, в результате которого движение в городе было ограничено. Это не понравилось многим водителям, которые решили не ждать в пробке и нарушить правила дорожного движения.

Показанные на видео кадры были сняты на Карла Улманя гатве в Риге в сторону Юрмалы. Там образовалась серьезная пробка, что не понравилось многим водителям.

Те, кто решил не ждать, грубо нарушили правила дорожного движения и свернули направо в том месте, где это запрещено. Многие водители развернулись и поехали по проезжей части улицы Мукусалас.

Уже сообщалось, что велопробег сильно затруднил движение транспорта в столице, что привело к серьезным пробкам.

Уже сообщалось, что с 12:45 до 16:15 было закрыто движение транспорта на набережной 11 ноября, набережной Генерала Радзиньша и от Каменного до Южного моста, а с 12:45 до 16:30 было закрыто движение на Южном мосту, по направлению в Пардаугаву от съезда на улице Краста до улицы Баускас. При этом движение общественного транспорта было обеспечено по левой полосе.

В этом году на марафон приехали велосипедисты со всей Латвии. Они говорят - этот веломарафон является прекрасным способом, как побыть вместе с единомышленниками и насладиться видами столицы.

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