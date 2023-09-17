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Фото и видео ⟩ Рижский веломарафон собрал тысячи участников; сложности доставили ямы на дорогах

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Рижский веломарафон Toyota
Рижский веломарафон Toyota Фото: Zane Bitere/LETA

Рижский веломарафон Toyota - масштабное событие в столице, которое и в этом году собрало большое число велоэнтузиастов со всей Латвии, сообщают "Новости TV3".

Первыми на трассу вышли участники Народного заезда, которым предстояло проехать дистанцию длиной 32 километра. Параллельно на набережной 11 ноября насали собираться и другие большие и маленькие велосипедисты, которыке постепенно готовились к своему - 16-километровому семейному заезду.

В этом году на марафон приехали велосипедисты со всей Латвии. Они говорят - этот веломарафон является прекрасным способом, как побыть вместе с единомышленниками и насладиться видами столицы.

Впрочем, участники рассказали, что сложности доставили ямы на дорогах.

"Трасса была опасной, много ям, можно было спокойно проколоть колесо и соревнования могли закончиться, поэтому надо было смотреть", - рассказал участник марафона Ричард.

Из-за марафона в центре Риги было существенно ограничено движение.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: 

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