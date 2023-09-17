Фото и видео ⟩ Рижский веломарафон собрал тысячи участников; сложности доставили ямы на дорогах

Первыми на трассу вышли участники Народного заезда, которым предстояло проехать дистанцию длиной 32 километра. Параллельно на набережной 11 ноября насали собираться и другие большие и маленькие велосипедисты, которыке постепенно готовились к своему - 16-километровому семейному заезду.

В этом году на марафон приехали велосипедисты со всей Латвии. Они говорят - этот веломарафон является прекрасным способом, как побыть вместе с единомышленниками и насладиться видами столицы.

Впрочем, участники рассказали, что сложности доставили ямы на дорогах.

"Трасса была опасной, много ям, можно было спокойно проколоть колесо и соревнования могли закончиться, поэтому надо было смотреть", - рассказал участник марафона Ричард.

Из-за марафона в центре Риги было существенно ограничено движение.