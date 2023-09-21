Знаменитый игрок в снукер Ронни О'Салливан "готовится" к смерти

47-летний О'Салливан обыграл на выходных действующего чемпиона мира Луку Бреселя в финале турнира Shanghai Mastersi. О'Салливан пообещал подарить трофей другу.

"Я подарю приз другу, который откроет зал в Китае. Меня не волнуют награды. Я всегда их раздаю",

- сказал О'Салливан, а затем объяснил причины своего решения.

"Я не хочу иметь коллекцию памятных вещей, когда мне будет 70 или 80 лет. Я готовлюсь к смерти. Вот почему я раздаю все это барахло. Я отдам все", - сказал он.

О'Салливан за свою карьеру выиграл семь титулов чемпиона мира, последний - в 2022 году. Всего он выиграл 39 турниров, где распределяются очки мирового рейтинга.