Знаменитый игрок в снукер Ронни О'Салливан "готовится" к смерти

Легенда английского снукера Ронни О'Салливан рассказал, что раздает свои трофеи друзьям, потому что готовится к смерти, пишет Rus.Postimees.
47-летний О'Салливан обыграл на выходных действующего чемпиона мира Луку Бреселя в финале турнира Shanghai Mastersi. О'Салливан пообещал подарить трофей другу.
"Я подарю приз другу, который откроет зал в Китае. Меня не волнуют награды. Я всегда их раздаю",
- сказал О'Салливан, а затем объяснил причины своего решения.
"Я не хочу иметь коллекцию памятных вещей, когда мне будет 70 или 80 лет. Я готовлюсь к смерти. Вот почему я раздаю все это барахло. Я отдам все", - сказал он.
О'Салливан за свою карьеру выиграл семь титулов чемпиона мира, последний - в 2022 году. Всего он выиграл 39 турниров, где распределяются очки мирового рейтинга.
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