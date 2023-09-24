Шлесерс хочет привлечь в Латвию 10 тысяч "небогатых миллионеров"

Депутат Сейма, лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс в эфире программы "Кто вам платит?" поделился одной из своих идей, направленных на помощь латвийской экономике.
"В данный момент моя позиция такова - я буду делать все, чтобы наша партия получила как минимум 30 мест в следующем парламенте. Знаете, что я буду говорить избирателям? Я скажу, что у вас есть две опции - старая и Шлесерс, который готов возглавить правительство. Вот план действий, я готов реформировать страну в течение 100 дней", - заверил Шлесерс.
Отметим, что на последних выборах в Сейм, которые прошли всего год назад, "Латвия на первом месте" получила 6,24% голосов избирателей и девять мест в парламенте. "Новое Единство" получило в три раза больше голосов - 18,97% - и 26 мест в парламенте.
Последний раз 30 мест в парламенте получил "Центр согласия" (31 место). На выборах в 11-й Сейм у партии было 28,36% голосов избирателей.
По последним данным SKDS, за партию "Латвия на первом месте" свой голос готовы отдать 11,9% тех, кто пришел бы на выборы - меньше, чем за "Новое Единство", "Прогрессивных" и Союз зеленых и крестьян.
По словам депутата, экономические изменения вводить надо быстро. При этом он все равно планирует 1 ноября начать сбор подписей за перевыборы Сейма, потому что "правительство нужно мотивировать".
Инициировать сбор подписей за роспуск Сейма можно будет лишь 1 ноября, после этого у граждан Латвии будет год, чтобы поставить свою подпись. Если наберется необходимое число подписей (от 10% граждан Латвии старше 18 лет - около 154 тысяч подписей), то будет организован референдум, и только после него, если так решат граждане, состоятся перевыборы.
Таким образом, если правительство и сменится, то лишь в начале 2025 года. Стоимость выборов в 14-й Сейм оценивается в сумму около 7,5 млн евро. Предполагается, что примерно столько же могут стоить и потенциальные перевыборы.
Шлесерс утверждает, что у него есть 50 пунктов развития экономики Латвии. В эфире он в качестве примера поделился одним из них.
"Сегодня все идет к тому, что если ничего не поменяется, то в страну поедут многие беженцы, которые сейчас едут в южную часть Европы. Я предлагаю привлекать богатых людей, которые будут инвестировать в недвижимость, в экономику, создавать бизнес и будут жить".
Шлесерс считает, что для не самых богатых людей Латвия выгоднее, чем условные Великобритания или Франция.
"Я говорю о небогатых миллионерах, у них есть пара миллионов, они не могут в Лондоне купить недвижимость и жить. Да, это будут, как говорится, middle-класса миллионеры. Эти люди не могут себе позволить жить в Лондоне. И потому есть большая часть людей, которые приедут сюда, потому что здесь подешевле. Плюс качество жизни. Мы - малонаселенная страна, у нас природа - супер, у нас озера, реки, у нас море и так далее".
Шлесерс уверен, что если изменить программу выдачи видов на жительство и продавать постоянный вид на жительство в Латвии за 500 тысяч евро, это привлечет в страну 10 тысяч миллионеров и их семей.
Весь эфир смотрите по ссылке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!