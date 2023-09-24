Шлесерс хочет привлечь в Латвию 10 тысяч "небогатых миллионеров"

Инициировать сбор подписей за роспуск Сейма можно будет лишь 1 ноября, после этого у граждан Латвии будет год, чтобы поставить свою подпись. Если наберется необходимое число подписей (от 10% граждан Латвии старше 18 лет - около 154 тысяч подписей), то будет организован референдум, и только после него, если так решат граждане, состоятся перевыборы.

Таким образом, если правительство и сменится, то лишь в начале 2025 года. Стоимость выборов в 14-й Сейм оценивается в сумму около 7,5 млн евро. Предполагается, что примерно столько же могут стоить и потенциальные перевыборы.

Шлесерс утверждает, что у него есть 50 пунктов развития экономики Латвии. В эфире он в качестве примера поделился одним из них.

"Сегодня все идет к тому, что если ничего не поменяется, то в страну поедут многие беженцы, которые сейчас едут в южную часть Европы. Я предлагаю привлекать богатых людей, которые будут инвестировать в недвижимость, в экономику, создавать бизнес и будут жить".

Шлесерс считает, что для не самых богатых людей Латвия выгоднее, чем условные Великобритания или Франция.

"Я говорю о небогатых миллионерах, у них есть пара миллионов, они не могут в Лондоне купить недвижимость и жить. Да, это будут, как говорится, middle-класса миллионеры. Эти люди не могут себе позволить жить в Лондоне. И потому есть большая часть людей, которые приедут сюда, потому что здесь подешевле. Плюс качество жизни. Мы - малонаселенная страна, у нас природа - супер, у нас озера, реки, у нас море и так далее".

Шлесерс уверен, что если изменить программу выдачи видов на жительство и продавать постоянный вид на жительство в Латвии за 500 тысяч евро, это привлечет в страну 10 тысяч миллионеров и их семей.

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