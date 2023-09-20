Видео ⟩ Айнарс Шлесерс: Стамбульская конвенция, ЛГБТ-материалы, перевыборы

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс в 14-м Сейме стал одним из лидеров оппозиции. В социальных сетях и с трибуны Сейма он громко критикует почти каждое решение правительства и коалиционных депутатов. Но есть ли у него конкретные предложения - что делать? О половом воспитании, семейном насилии и ближайших политических целях поговорим в эфире "Кто вам платит?".
Видео: Прямой эфир программы "Кто вам платит?"
Гость эфира:
- Айнарс Шлесерс - депутат Сейма, лидер партии "Латвия на первом месте".
Темы эфира:
- Что Айнару Шлесерсу не нравится в материалах от VISC?
- Как, по его мнению, стоит проводить половое воспитание детей?
- Почему он против ратификации Стамбульской конвенции?
- Как следует бороться с домашним насилием?
- Почему "Латвия на первом месте" не помогает пенсионерам со сдачей экзаменов для получения статуса постоянного жителя ЕС?
- Какова цель перевыборов в Сейм?
Встречаемся в прямом эфире в 18:00!
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