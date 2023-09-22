Отец-одиночка: Узнал, что мать отдала сына в детский дом

Поначалу с женщиной, которая впоследствии подарила ему сына, жизнь была счастливой, все было хорошо, пока не появился ребенок. Потом в отношениях появились разногласия и они стали рушиться. Первые три года сын жил с матерью, а Зинтис зарабатывал деньги и заботился о нем, как мог. "Но потом я обнаружил, что посылал ей деньги напрасно".

"Что у нее было на уме, я не скажу, потому что меня там не было. Может быть, она с чем-то не справлялась. А потом она отказалась от ребенка. Ему было три года, когда я получил сообщение из суда о детском доме. Тогда мне пришлось полностью все бросить и вернуть сына", - говорит Зинтис. "Я должен был доказать свою ответственность за то, что это мой ребенок".

"У многих людей есть сомнения в отношении отцов и мужчин как таковых - в том, будут ли они ответственными. Я с первого дня понимал, что стану отцом. Была такая позитивная волна. Вся моя жизнь сразу переключилась, и стало понятно, что я должен принять на себя конкретную роль", - вспоминал мужчина в эфире программы.

Сейчас мальчику уже 14 лет и Зинтис не готов ни на секунду отказаться от сына. Сейчас Зинтис находится в отношениях.

Отвечая на вопрос, появилась ли на горизонте мать сына, Зинтис сказал: "Нет. Ребенок даже не спрашивает о ней, потому что в последний раз, когда мы пытались наладить отношения между ребенком и его матерью, это было довольно сложно. Я не знаю, что у нее... У нее появился другой ребенок от другого парня, и сын уже не так важен. Это мой вывод о ней".

Подробнее - в программе Zilonis studijā.