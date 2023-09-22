Янис Тимма возвращается в европейский клубный баскетбол

Тимма провел часть прошлого сезона без клуба и в марте дебютировал в чемпионате Пуэрто-Рико за "Гризес де Умакао", однако после прошедших четырех матчей, в которых он в среднем набирал девять очков, 2,8 подбора и 2,5 передачи, пути Тиммы и клуба разошлись. После чего латвийский баскетболист провел сезон в лиге Big3 в команде Aliens.