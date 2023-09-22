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Янис Тимма возвращается в европейский клубный баскетбол

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Янис Тимма
Янис Тимма Фото: Zane Bitere/LETA

Нападающий сборной Латвии по баскетболу Янис Тимма продолжит карьеру в стамбульской команде высшей лиги Турции "Дарюшшафака".

Тимма провел часть прошлого сезона без клуба и в марте дебютировал в чемпионате Пуэрто-Рико за "Гризес де Умакао", однако после прошедших четырех матчей, в которых он в среднем набирал девять очков, 2,8 подбора и 2,5 передачи, пути Тиммы и клуба разошлись. После чего латвийский баскетболист провел сезон в лиге Big3 в команде Aliens.

Ранее Тимма выступал в Джи-Лиге НБА, в команде "Лейкленд Мэджик", а до этого в казанском "УНИКС".

Напомним, что Чемпионат мира по баскетболу Тимма пропустил по решению тренерского штаба.

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