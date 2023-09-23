Ничто не остается незамеченным: "предавшая" Путина Исинбаева сделала следующий шаг

Исинбаева, которая завершила карьеру в 2013 году, долгое время на международной арене представляла Россию. Она поддерживала Путина во время его кампаний в 2012 и 2018 годах. Исинбаева связана и с российской армией, так много лет тренировалась в спортивном клубе армии ЦСКА. В 2015 году министр обороны России Сергей Шойгу присвоил ей звание майора.

Впрочем, сама Исинбаева в Instagram опубликовала сообщение, что они никогда не была депутатом Госдумы РФ или членом партии. Бывшая спортсменка также отрицает, что не была в российской армии, несмотря на то, что в 2015 году подписала с ней пятилетний контракт: "В России, как и везде в Европе, спортсмены состоят в спортивных клубах. До 2018 года я представлял спортивный клуб ЦСКА и заслужила высокие награды и звания. Эти титулы, о которых сейчас говорю, носят лишь символический характер. Я никогда не была военнослужащей Вооруженных сил России. Я никогда не была депутатом Госдумы и никогда не принадлежала ни к какой партии", - заявила Исинбаева.