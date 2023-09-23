Ничто не остается незамеченным: "предавшая" Путина Исинбаева сделала следующий шаг

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в этом году дистанцировалась от России, что было воспринято в стране-агрессоре как предательство. Теперь легенда спорта, отвернувшаяся от Владимира Путина, обвиненного в тяжких преступлениях, решила внести коррективы в свои социальные сети.
Исинбаева, которая завершила карьеру в 2013 году, долгое время на международной арене представляла Россию. Она поддерживала Путина во время его кампаний в 2012 и 2018 годах. Исинбаева связана и с российской армией, так много лет тренировалась в спортивном клубе армии ЦСКА. В 2015 году министр обороны России Сергей Шойгу присвоил ей звание майора.
Впрочем, сама Исинбаева в Instagram опубликовала сообщение, что они никогда не была депутатом Госдумы РФ или членом партии. Бывшая спортсменка также отрицает, что не была в российской армии, несмотря на то, что в 2015 году подписала с ней пятилетний контракт: "В России, как и везде в Европе, спортсмены состоят в спортивных клубах. До 2018 года я представлял спортивный клуб ЦСКА и заслужила высокие награды и звания. Эти титулы, о которых сейчас говорю, носят лишь символический характер. Я никогда не была военнослужащей Вооруженных сил России. Я никогда не была депутатом Госдумы и никогда не принадлежала ни к какой партии", - заявила Исинбаева.
В России эти высказывания сочли предательством.
Исинбаева была доверенным лицом Путина во время выборов президента в 2012 году, а в 2017 году она присоединилась к основанной хоккеистом Александром Овечкиным команде Putin Team. Кроме того, Исинбаева играла важную роль в конситуционной комиссии, которая в 2020 году изменила конституцию, позволив Путину оставаться у власти еще дольше.
Теперь 41-летняя экс-спортсменка решила удалить из своих соцсетей фотографию, на которой она видна вместе с Путиным. Фото было сделано в 2017 году и свидетельствовало о том, что Исинбаева поддерживает Путина на выборах.
"Я в команде Путина", - написала тогда в соцсетях Исинбаева.
Елена Исинбаева удалила из соцсети пост 2017 года о том, что она вступила в Putin Team— Sports.ru (@sportsru) September 20, 2023
👀https://t.co/mqVldGjCNk pic.twitter.com/X9mgSFpTP5
Подобный шаг не остался незамеченным в России, и о случившемся быстро сообщил "Чемпионат". Судя по всему, это решение вновь вызовет негативную реакцию в России.
После летнего заявления Исинбаевой президент Дагестана Сергей Меликов распорядился изменить название стадиона Махачкалы. Последние шесть лет он носил имя ее имя.
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