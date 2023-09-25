Нила Ушакова снова оправдали по делу о хранении запрещенного устройства

В понедельник, 25 сентября, Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционной инстанции, вслед за первой инстанцией оправдал депутата Европарламента от партии "Согласия" и бывшего мэра Риги Нила Ушакова по делу о скрытом хранении запрещенного устройства видеонаблюдения в период, когда он руководил самоуправлением, пишет Rus.LSM.
Рижский окружной суд оставил в силе решение первой инстанции, которое оправдало Ушакова, подтвердили Латвийскому телевидению сам Ушаков и прокурор Юрис Лочмелис, пишет издание.
Бывшего мэра Риги обвинили в скрытом хранении запрещающего устройства видеонаблюдения в одном из помещений Рижской думы. Выступая с последним словом в Рижском городском суде, Ушаков заявил, что данное уголовное дело было необходимо только для того, чтобы публично подорвать его репутацию как политика, пытаясь сделать его преступником.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что в действиях Ушакова не констатированы признаки преступного деяния.
Напомним, прокуратура предъявила Ушакову обвинение в конце 2021 года по статье Уголовного закона о нарушении запрета на оборот специально созданного или приспособленного оборудования для оперативной деятельности.
Наказание за такое правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, общественные работы или штраф с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
В ноябре 2021 года Европарламент лишил Ушакова депутатской неприкосновенности. Ушаков сохраняет за собой полномочия члена Европарламента, поскольку они предоставлены ему латвийским государством и никакая другая организация не может их отнять.
В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обнаружило устройство в кабинете тогдашнего мэра Ушакова.
В опубликованном ранее заявлении KNAB указывалось, что лицо хранило в своем кабинете устройство, имеющее стратегическое значение, которое предназначено для проведения оперативных мероприятий особым образом, а именно видеодокументации и получения аудиоинформации скрытым образом.
Этот тип устройства запрещен для покупки, хранения и использования физическими лицами. Устройство было замаскировано под другой предмет, визуально напоминающий альбом или книгу.
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