Суд города Риги в среду оправдал депутата Европейского парламента (ЕП), бывшего мэра Риги Нила Ушакова по делу о хранении запрещенного устройства видеонаблюдения.
Суд первой инстанции оправдал Ушакова по делу о хранении запрещенного устройства
У прокуратуры еще есть возможность опротестовать решение. В таком случае дело будет рассмотрено в Рижском окружном суде.
В последнем слове Ушаков заявил, что это уголовное дело было необходимо только для того, чтобы публично разрушить его репутацию, пытаясь сделать его преступником.
Возбужденный против него уголовный процесс является инструментом для поддержания отрицательного публичного мнения о нем и поэтому сам по себе является наказанием, считает экс-мэр.
Политик добавил, что обвинение разочаровано в том, что он не знал об альбоме, и тем более - о его содержании.
В последнем слове Ушаков подчеркнул, что по своей сути это абсолютно политическое дело с процессуальными нарушениями, манипуляциями с признаниями, специалистами и свидетелями.
Политик повторил, что он не приобретал и не хранил никакое запрещенное устройство и не знал ничего об альбоме, а еще меньше - о находящемся в нем приспособлении.
Вместо того, чтобы искать виновных лиц, которые принесли и разместили альбом со спрятанным устройством в одном из помещений Рижской думы, следствие объявило его подсудимым, считает Ушаков.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года на пленарном заседании Европарламента с Ушакова была снята депутатская неприкосновенность. После снятия неприкосновенности Ушаков сохранит за собой полномочия депутата Европарламента, так как они предоставлены ему латвийским государством как члену Европарламента и никакая другая институция не может их отнять.
В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обнаружило устройство в кабинете тогдашнего мэра Ушакова.
В опубликованном ранее заявлении KNAB указывалось, что лицо хранило в своем кабинете устройство, имеющее стратегическое значение, которое предназначено для проведения оперативных мероприятий особым образом, а именно видеодокументации и получения аудиоинформации скрытым образом.
Этот тип устройства запрещен для покупки, хранения и использования физическими лицами. Устройство было замаскировано под другой предмет, визуально напоминающий альбом или книгу.
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