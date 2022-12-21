Суд первой инстанции оправдал Ушакова по делу о хранении запрещенного устройства

У прокуратуры еще есть возможность опротестовать решение. В таком случае дело будет рассмотрено в Рижском окружном суде.

В последнем слове Ушаков заявил, что это уголовное дело было необходимо только для того, чтобы публично разрушить его репутацию, пытаясь сделать его преступником.

Возбужденный против него уголовный процесс является инструментом для поддержания отрицательного публичного мнения о нем и поэтому сам по себе является наказанием, считает экс-мэр.

Политик добавил, что обвинение разочаровано в том, что он не знал об альбоме, и тем более - о его содержании.

В последнем слове Ушаков подчеркнул, что по своей сути это абсолютно политическое дело с процессуальными нарушениями, манипуляциями с признаниями, специалистами и свидетелями.

Политик повторил, что он не приобретал и не хранил никакое запрещенное устройство и не знал ничего об альбоме, а еще меньше - о находящемся в нем приспособлении.