В управлении спортом грядут перемены

Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование реализации основных направлений спортивной политики (на 2022-2027 годы).

Два месяца назад руководство департаментом спорта МОН было доверено Владимиру Штейнбергсу, который до этого руководил Даугавпилсским Олимпийским центром. Сейчас в его подчинении семь человек, но, по его мнению, следует усилить потенциал департамента, поэтому в бюджете следующего года запрошены дополнительные средства на эти цели.

Новый закон о спорте - одна из важнейших задач структурного подразделения МОН, возглавляемого Штейнбергсом, и в этом месяце (8 сентября) на первое заседание собралась рабочая группа, которой предстояло решать эту задачу.

Среди прочего проводится и оценка финансирования, необходимого для выполнения функций спортивной сферы, а именно его эффективности и обоснованности, поскольку, как оказалось, с некоторыми задачами департамент справляется, расходуя меньше средств, чем ранее неправительственные организации.

С законом о спорте тесно связана реформа финансирования управления отраслью, и сейчас подготовлен доклад о предстоящих в нем изменениях.

Новую модель планируется реализовать в два подхода: сначала скорректировать критерии выделения денег спортивным федерациям без изменения закона о спорте, а с 1 января 2025 года изменения будут вноситься уже в соответствии с новым законом.

О том, будет ли объединен Латвийский олимпийский комитет с Советом спортивных федераций, решение еще не принято, сказал Штейнбергс на заседании парламентской подкомиссии по спорту, подчеркнув, что важно отделить высококлассный спорт от обеспечения основной деятельности федераций.