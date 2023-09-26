В управлении спортом грядут перемены

В поле зрения департамента спорта Министерства образования и науки (МОН) находится ряд задач, в том числе внедрение реформы модели финансирования управления. Во главе списка приоритетов на следующий год стоят и другие мероприятия, такие как развитие детско-юношеского спорта, поддержка программы "Безопасность на воде", инвестиции в государственные спортивные базы и образовательные программы профессиональной направленности, пишет Diena.
Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование реализации основных направлений спортивной политики (на 2022-2027 годы).
Два месяца назад руководство департаментом спорта МОН было доверено Владимиру Штейнбергсу, который до этого руководил Даугавпилсским Олимпийским центром. Сейчас в его подчинении семь человек, но, по его мнению, следует усилить потенциал департамента, поэтому в бюджете следующего года запрошены дополнительные средства на эти цели.
Новый закон о спорте - одна из важнейших задач структурного подразделения МОН, возглавляемого Штейнбергсом, и в этом месяце (8 сентября) на первое заседание собралась рабочая группа, которой предстояло решать эту задачу.
Среди прочего проводится и оценка финансирования, необходимого для выполнения функций спортивной сферы, а именно его эффективности и обоснованности, поскольку, как оказалось, с некоторыми задачами департамент справляется, расходуя меньше средств, чем ранее неправительственные организации.
С законом о спорте тесно связана реформа финансирования управления отраслью, и сейчас подготовлен доклад о предстоящих в нем изменениях.
Новую модель планируется реализовать в два подхода: сначала скорректировать критерии выделения денег спортивным федерациям без изменения закона о спорте, а с 1 января 2025 года изменения будут вноситься уже в соответствии с новым законом.
О том, будет ли объединен Латвийский олимпийский комитет с Советом спортивных федераций, решение еще не принято, сказал Штейнбергс на заседании парламентской подкомиссии по спорту, подчеркнув, что важно отделить высококлассный спорт от обеспечения основной деятельности федераций.
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