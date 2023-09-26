Глава Федерации лыжных гонок РФ об Исинбаевой: пускай закроет свой рот и живет в своей Испании

Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева стала в России персоной нон грата. Сначала она переехала в Испанию, что было расценено как измена, а недавно еще и почистила свои социальные сети, удалив свою фотографию с Путиным, пишет Rus.Postimees.
Фото было сделано в 2017 году и свидетельствовало о том, что Исинбаева поддерживает Путина на президентских выборах. Более того, бывшая спортсменка выступила с заявлением, в котором открещивается от связи с армией, несмотря на звание майора.
"В России, как и везде в Европе, спортсмены состоят в спортивных клубах. До 2018 года я представляла спортивный клуб ЦСКА и заслужила высокие награды и звания. Эти титулы, о которых я сейчас говорю, носят лишь символический характер. Я никогда не была военнослужащей Вооруженных сил России. Я никогда не была депутатом Госдумы и никогда не принадлежала ни к какой партии", - заявила Исинбаева.
Президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе в рамках шоу "На два слова" прокомментировала позицию 41-летней легкоатлетки.
"Ну и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже не маленькая девочка. Она детей уже воспитывает своих.
Я не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь", - добавила Вяльбе.
Ну и под конец Елена Вяльбе высказалась и о том, сможет ли Исинбаева поспособствовать восстановлению прав российских спортсменов.
"Даже не надейтесь. Ничего она не сделает. Просто не надейтесь. Она здесь как сыр в масле каталась. Никогда она там жить так не будет. Если у нее, конечно, нет там какого-то бизнеса или скопленных миллиардов. Всё же тает очень быстро".
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