Глава Федерации лыжных гонок РФ об Исинбаевой: пускай закроет свой рот и живет в своей Испании

Я не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь", - добавила Вяльбе.

Ну и под конец Елена Вяльбе высказалась и о том, сможет ли Исинбаева поспособствовать восстановлению прав российских спортсменов.

"Даже не надейтесь. Ничего она не сделает. Просто не надейтесь. Она здесь как сыр в масле каталась. Никогда она там жить так не будет. Если у нее, конечно, нет там какого-то бизнеса или скопленных миллиардов. Всё же тает очень быстро".