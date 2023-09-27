Мерзликин ответил на критику после отказа сборной Латвии

Как известно, Мерзликин этой весной не помог сборной Латвии по хоккею, поскольку хотел как следует подготовиться к предстоящему сезону в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он также заявил, что "Блю Джекетс" много в него вложили, поэтому пришло время ему отплатить клубу.

​В разговоре с журналистом Мезликин обратился ко всем критикам Латвии с очень резким посланием.

"Честно говоря, мне все равно. Действительно. Я рад, что наша команда и страна совершили что-то хорошее и впечатляющее. Люди там, как всегда, исказили мои слова. Они обиделись, потому что я сказал, что сборная мне не платит. Глупые люди не поняли, что я имел в виду.

Понятно, что сборная никогда не заплатит мне денег. Я тоже этого не жду", - сказал вратарь.

Мерзликин еще раз заявил, что основной причиной отказа стала правильная подготовка к следующему сезону, чтобы представлять своего непосредственного работодателя. Особенно если учесть, что прошлый сезон оказался неудачным.