Мерзликин ответил на критику после отказа сборной Латвии

Латвийский хоккейный вратарь Элвис Мерзликин в беседе с журналистом The Athletic высказал свое мнение относительно критики, поступившей в Латвии весной.
Как известно, Мерзликин этой весной не помог сборной Латвии по хоккею, поскольку хотел как следует подготовиться к предстоящему сезону в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он также заявил, что "Блю Джекетс" много в него вложили, поэтому пришло время ему отплатить клубу.
В разговоре с журналистом Мезликин обратился ко всем критикам Латвии с очень резким посланием.
"Честно говоря, мне все равно. Действительно. Я рад, что наша команда и страна совершили что-то хорошее и впечатляющее. Люди там, как всегда, исказили мои слова. Они обиделись, потому что я сказал, что сборная мне не платит. Глупые люди не поняли, что я имел в виду.
Понятно, что сборная никогда не заплатит мне денег. Я тоже этого не жду", - сказал вратарь.
Мерзликин еще раз заявил, что основной причиной отказа стала правильная подготовка к следующему сезону, чтобы представлять своего непосредственного работодателя. Особенно если учесть, что прошлый сезон оказался неудачным.
"Те глупые люди могут обижаться. Меня не волнует их мнение. Они идиоты. Вот как я это воспринимаю. Я сделал правильный выбор, проведя лето здесь, в Колумбусе, и проветрив голову. Люди не знают, через что мы прошли в прошлом сезоне. Мы проиграли так много игр. Это было тяжело. Еще одна причина, почему они идиоты - они думают только о себе. Мне нужно было проветрить голову. Мне нужно было отдохнуть и подготовиться. Мне нужно было тренироваться уже в мае. Сейчас я чувствую себя прекрасно. Я чувствую себя сильным", - продолжил хоккеист.
Мерзликина также спросили о его целях на предстоящий сезон, учитывая, что прошлый сезон был очень неудачным для него и его команды. Он вспомнил, как обещал выиграть приз лучшему вратарю, и сказал, что эта цель по-прежнему актуальна, но он не утверждает, что она будет реализована в предстоящем сезоне.
"Люди сомневались во мне. Теперь я должен доказать, что они ошибались. Это на моих плечах. В этом тренировочном лагере нет недостатка в игроках, которым есть что доказывать. В организации произошло много изменений. Мы забыли о том дерьмовом шоу, которое было в прошлом году. Мы движемся вперед. В раздевалке все замечательно. Столько позитивной энергии. Я счастлив этому. Теперь все красочно и позитивно", - заключил голкипер.
В минувшем сезоне Мерзликин сыграл в 30 матчах, пропуская в среднем 4,23 шайбы за матч и отражая 87,6% бросков соперника.
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