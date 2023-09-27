Звезда украинского спорта о Бубке, впавшем в немилость: Для нас его больше не существует

Украинская спортсменка Ярослава Магучих, ставшая чемпионкой мира по прыжкам в высоту в Будапеште, резко раскритиковала украинскую легенду - прыгуна с шестом Сергея Бубку.
22-летняя Магучих, как и многие другие украинские спортсмены, является одной из тех, кто недвусмысленно высказался о жестокой войне России в Украине.
Бубка впал в немилость на родине и считается предателем - за сотрудничество с россиянами в бизнесе.
"Я очень горжусь Бубкой как спортсменом, потому что он установил много мировых рекордов. Но он мне не нравится как человек, потому что в начале войны он не занял четкую позицию. Для всех нас, спортсменов, Бубки сейчас не существует", - заявила Ярослава.
"Это ужасно, потому что он также долгое время был президентом Олимпийского комитета Украины. Но решение он принял сам", - сказала Магучих, завоевавшая медали на всех крупнейших спортивных форумах мира.
Сам Бубка отрицает обвинения. По его словам, на него клевещут.
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