Звезда украинского спорта о Бубке, впавшем в немилость: Для нас его больше не существует

"Я очень горжусь Бубкой как спортсменом, потому что он установил много мировых рекордов. Но он мне не нравится как человек, потому что в начале войны он не занял четкую позицию. Для всех нас, спортсменов, Бубки сейчас не существует", - заявила Ярослава.