Дефицит топлива в России: в руководстве "Роснефти" "полетели головы"

Дефицит топлива на российском рынке заставил правительство принять решение о прекращении экспорта. Также были найдены виновные, после чего "полетели головы" - были уволены несколько членов руководства государственной нефтяной компании "Роснефть".
По данным The Wall Street Journal, уволены глава департамента продаж "Роснефти" Марат Загидуллин, начальник отдела продаж продуктов газо- и нефтепереработки Никита Пакулин и его заместитель Андрей Добряков, а также руководитель финансового департамента Александр Поляков. На них фактически возложили вину за нехватку топлива, которая ранее вызывала большое недовольство правительства, сообщают источники The Wall Street Journal. Отмечается, что "такая большая волна увольнений" не характерна для "Роснефти".
Представитель компании опроверг информацию о количестве уволенных представителей руководства и утверждает, что "смена сотрудников направлена только на повышение эффективности компании, что делается в интересах акционеров".
21 сентября правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива для обеспечения поставок на внутренний рынок. Дефицит был обусловлен сезонным ростом спроса, особенно серьезные проблемы наблюдались в южных регионах страны, где под угрозой оказался даже сбор урожая.
В правительстве объяснили такую ситуацию ростом мировых цен, девальвацией рубля и увеличением серого импорта. Заместитель министра энергетики Павел Сорокин пообещал принять "достаточно радикальные меры".
Аналитики также связывают нехватку топлива с тем, что правительство сократило нефтяным компаниям субсидии, которые должны были компенсировать им работу на менее прибыльном внутреннем рынке.
После этого нефтяные компании увеличили экспорт и сократили переработку для внутреннего рынка, в том числе закрыли нефтеперерабатывающие заводы на более длительные сроки, чем обычно.
Кроме того, независимые торговцы покупали топливо внутри страны по более низким ценам и продавали за границу по более высоким, где за последние месяцы стоимость выросла, т.к. Саудовская Аравия и Россия ограничили поставки на мировой рынок. После введения запрета на экспорт 22 сентября оптовые цены в России резко упали на 10-15%.
Однако эксперты отмечают, что увольнение членов руководства "Роснефти" является символическим жестом правительства, призванным показать, что оно не готово мириться с дефицитом топлива на внутреннем рынке.
Поскольку у нехватки топлива есть более глубокие причины, ее нельзя решить, уволив нескольких руководителей нефтяных компаний. Чтобы сделать это, необходимо изменить политику правительства России в отношении нефтяной отрасли.
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