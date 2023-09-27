Дефицит топлива в России: в руководстве "Роснефти" "полетели головы"

Аналитики также связывают нехватку топлива с тем, что правительство сократило нефтяным компаниям субсидии, которые должны были компенсировать им работу на менее прибыльном внутреннем рынке.

После этого нефтяные компании увеличили экспорт и сократили переработку для внутреннего рынка, в том числе закрыли нефтеперерабатывающие заводы на более длительные сроки, чем обычно.

Кроме того, независимые торговцы покупали топливо внутри страны по более низким ценам и продавали за границу по более высоким, где за последние месяцы стоимость выросла, т.к. Саудовская Аравия и Россия ограничили поставки на мировой рынок. После введения запрета на экспорт 22 сентября оптовые цены в России резко упали на 10-15%.

Однако эксперты отмечают, что увольнение членов руководства "Роснефти" является символическим жестом правительства, призванным показать, что оно не готово мириться с дефицитом топлива на внутреннем рынке.

Поскольку у нехватки топлива есть более глубокие причины, ее нельзя решить, уволив нескольких руководителей нефтяных компаний. Чтобы сделать это, необходимо изменить политику правительства России в отношении нефтяной отрасли.