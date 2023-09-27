Суд пояснил, почему был сокращен срок Айвара Лембергса

Она пояснила, что, устанавливая наказание, суд должен принять во внимание личность обвиняемого. Во время рассмотрения этого дела окружным судом суд получил такую информацию о личности обвиняемого, которой на заседании суда первой инстанции еще не было. "В мотивированном решении мы укажем, почему приговор для Лембергса мягче, чем в решении первой инстанции", - сказал Амола, добавив, что состояние здоровья подсудимого также может стать причиной для смягчения наказания. Однако судья отказалась раскрывать конкретные детали состояния здоровья, сославшись на то, что это неправильно.

Отвечая на вопрос, почему после объявления решения апелляционного суда Лембергс не был арестован в зале суда, Амола пояснила, что на это не было основания. Она отметила, что Лембергс не нарушал установленные в отношении него меры пресечения и не затягивал заседания суда, поэтому мера пресечения в виде ареста и не была установлена.

Амола допускает, что решение апелляционного суда будет опспорено, так как все овбиняемые свою вину не признают.

Судья отмечает, что политического давления на состав суда не оказывалось.

Напомним, Рижский окружной суд как апелляционная инстанция в среду признал бывшего мэра Вентспилса, ныне депутата Вентспилсской думы Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу") виновным по ряду эпизодов коррупционных преступлений, но на год сократил срок заключения.

Суд постановил приговорить его к четырем годам лишения свободы и конфискации имущества. Как и суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции постановил включить в срок заключения время, проведенное Лембергсом под стражей и под домашним арестом.

По части обвинений Лембергс был оправдан.