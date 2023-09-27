Апелляционный суд на год сократил тюремный срок Лембергса

Лембергс также обвиняется в вымогательстве 2130 долей капитала SIA Lat Transnafta у его участников - SIA Man - Tess, компании SWH Riga Zürich AG, AS Naftas Parks - 100, AS Banka Baltija и Владимира Крастиньша. Лембергса также обвиняют в подделке документа в 1996 году, а также в оформлении фальшивого документа в том же году, когда он был председателем Вентспилсской городской думы.

Также в обвинительном заключении указывается, что Лембергс в группе лиц по предварительному сговору, а также в организованной группе с Анрием Лембергсом и Сормулисом в период с конца 1999 года по июль 2006 года легализовал полученное преступным путем имущество, в том числе финансовые средства в размере почти 7 млн евро.

В обвинительном заключении говорится, что Лембергс как депутат Вентспилсской городской думы и член правления Вентспилсского свободного порта использовал свои полномочия в ситуации конфликта интересов, участвуя в общей сложности в 330 решениях Вентспилсской городской думы и заседаниях правления Вентспилсского свободного порта.

Также Лембергсу предъявлено обвинение в предоставлении ложных сведений в декларации должностного лица в течение девяти лет подряд т.е. в неуказании владения капиталом и акциями в 29 компаниях, зарегистрированных в зарубежных странах.

Рижский окружной суд, как первая инстанция, приступил к рассмотрению этого дела еще в 2009 году.