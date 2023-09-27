Апелляционный суд на год сократил тюремный срок Лембергса

В среду, 27 сентября, Рижский окружной суд в качестве апелляционной инстанции признал бывшего мэра Вентспилса, действующего члена Вентспилсской думы Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу") виновным в серии эпизодов коррупционных преступлений, но на один год сократил его срок тюремного заключения.
Суд постановил приговорить его к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества. Апелляционный суд, как и первая инстанция, постановил засчитать Лембергсу время содержания под стражей и домашним арестом, как часть тюремного срока.
По части обвинений Лембергс был оправдан.
На решение апелляционной инстанции по-прежнему можно подать кассационную жалобу или протест в Верховный суд.
22 февраля 2021 года Рижский окружной суд в качестве первой инстанции приговорил тогдашнего председателя Вентспилсской думы к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в 20 тысяч евро. В приговоре к тюремному заключению суд решил засчитать Лембергсу время содержания под стражей и домашним арестом в 2007 и 2008 годах. После ареста Лембергс находился под стражей и домашним арестом с 14 марта 2007 года по 22 февраля 2008 года.
Лембергс был арестован в зале суда после оглашения приговора, поскольку суд решил отменить действовавшие до этого меры безопасности. Проведя в тюрьме около года, 25 февраля 2022 года Лембергс был освобожден из-под стражи под залог в 100 тысяч евро.
Суд первой инстанции также постановил, что Лембергс должен выплатить потерпевшим в общей сложности около 64 000 евро. Также суд постановил взыскать с политика процессуальные издержки в размере 22 180 евро в пользу государства за оказание юридической помощи, оказанной государством.
Суд первой инстанции признал Лембергса виновным по 19 разделам обвинения, а оправдал по 21 разделу. Лембергс признан виновным во взяточничестве, подделке документов, отмывании денег, служебном подлоге, несанкционированном участии в сделках с имуществом, а также предоставлении ложных сведений в декларациях. Оправдан политик был в злоупотреблении служебным положением и нарушении ограничений, наложенных на должностных лиц.
Сына Лембергса Анрия суд первой инстанции приговорил к двум годам и одному месяцу лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в отмывании денег, а также в поддержке несанкционированного участия в сделках с имуществом.
Бывший деловой партнер Лембергса Ансис Сормулис приговорен к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд решил включить в тюремный срок примерно один месяц его содержания под стражей в 2007 году. Суд признал Сормулиса виновным в поддержке взяточничества, отмывании денег и поддержке несанкционированного участия в финансовых операциях.
Ранее назначенные меры безопасности, не связанные с лишением свободы, для Анрия Лембергса и Сормулиса будут отменены только после вступления приговора в силу.
Также суд постановил прекратить уголовное производство в отношении преступной деятельности вентспилсского бизнесмена Юрия Беспалова в связи с истечением срока давности. Беспалов умер в 2012 году.
Ранее прокуратура сообщила агентству LETA, что Лембергсу предъявлено обвинение в вымогательстве у Валентина Кокалиса 20% акций SIA Puses на сумму 20 275 евро, а у Айнара Гулбиса - 26 акций компании Multinord AG стоимостью 14 797 евро. Также Лембергса обвиняют в вымогательстве у Гулбиса 12 акций Multinords AG на сумму 7 359 евро и 30 акций Ventk Company Limited на сумму 17 672 евро.
Лембергс также обвиняется в вымогательстве 2130 долей капитала SIA Lat Transnafta у его участников - SIA Man - Tess, компании SWH Riga Zürich AG, AS Naftas Parks - 100, AS Banka Baltija и Владимира Крастиньша. Лембергса также обвиняют в подделке документа в 1996 году, а также в оформлении фальшивого документа в том же году, когда он был председателем Вентспилсской городской думы.
Также в обвинительном заключении указывается, что Лембергс в группе лиц по предварительному сговору, а также в организованной группе с Анрием Лембергсом и Сормулисом в период с конца 1999 года по июль 2006 года легализовал полученное преступным путем имущество, в том числе финансовые средства в размере почти 7 млн евро.
В обвинительном заключении говорится, что Лембергс как депутат Вентспилсской городской думы и член правления Вентспилсского свободного порта использовал свои полномочия в ситуации конфликта интересов, участвуя в общей сложности в 330 решениях Вентспилсской городской думы и заседаниях правления Вентспилсского свободного порта.
Также Лембергсу предъявлено обвинение в предоставлении ложных сведений в декларации должностного лица в течение девяти лет подряд т.е. в неуказании владения капиталом и акциями в 29 компаниях, зарегистрированных в зарубежных странах.
Рижский окружной суд, как первая инстанция, приступил к рассмотрению этого дела еще в 2009 году.
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