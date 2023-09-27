СЗК не спешит менять позицию по отношению к Лембергсу; будут ждать окончательного решения

По словам Рокпелниса, СЗК не будет "пороть горячку", так как еще возможна подача кассационной жалобы в Верховный суд на решение, вынесенное сегодня Рижским окружным судом, а значит, судебный процесс еще не закончен.

Кроме того, СЗК считает, что в статусе Лембергса не произошло существенных изменений по сравнению с судом первой инстанции, так как процесс делопроизводства еще не завершился, отметил глава фракции. Когда процесс будет завершен, тогда и СЗК оценит исход процесса и сотрудничество с Лембергсом, сообщил Рокпелнис.

Политик сослался на ход дела председателя Огрской краевой думы Эгила Хелманиса, который судом первой инстанции был признан виновным в вымогательстве, а в 2021 году в итоге был оправдан. Поэтому СЗК не будет "пороть горячку", так как решение апелляционной инстанции, скорее всего, не будет окончательным решением по этому делопроизводству, отметил он.