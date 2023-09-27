СЗК не спешит менять позицию по отношению к Лембергсу; будут ждать окончательного решения

Союз зеленых и крестьян (СЗК) после вынесения судом второй инстанции обвинительного приговора вентспилсскому политику Айвару Лембергсу не изменит свою позицию к партнеру по сотрудничеству, а будет ждать вступления в силу окончательного решения суда, заявил председатель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис, сообщает агентство LETA.
По словам Рокпелниса, СЗК не будет "пороть горячку", так как еще возможна подача кассационной жалобы в Верховный суд на решение, вынесенное сегодня Рижским окружным судом, а значит, судебный процесс еще не закончен.
Кроме того, СЗК считает, что в статусе Лембергса не произошло существенных изменений по сравнению с судом первой инстанции, так как процесс делопроизводства еще не завершился, отметил глава фракции. Когда процесс будет завершен, тогда и СЗК оценит исход процесса и сотрудничество с Лембергсом, сообщил Рокпелнис.
Политик сослался на ход дела председателя Огрской краевой думы Эгила Хелманиса, который судом первой инстанции был признан виновным в вымогательстве, а в 2021 году в итоге был оправдан. Поэтому СЗК не будет "пороть горячку", так как решение апелляционной инстанции, скорее всего, не будет окончательным решением по этому делопроизводству, отметил он.
На вопрос, не оценят ли негативно такую реакцию СЗК избиратели, Рокпелнис подчеркнул, что одной из основных черт характера СЗК является прагматизм и "холодная голова". "Горячая голова нам не свойственна", - сказал он.
По его словам, принципы СЗК не изменились, в том числе и его позиция в отношении верховенства закона, включая презумпцию невиновности. Именно поэтому СЗК также стремится к выполнению соответствующих решений Конституционного суда в тех областях, которые государство еще не решило должным образом.
Напоминим, Рижский окружной суд как апелляционная инстанция в среду признал бывшего мэра Вентспилса, ныне депутата Вентспилсской думы Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу") виновным по ряду эпизодов коррупционных преступлений, но на год сократил срок заключения.
Суд постановил приговорить его к четырем годам лишения свободы и конфискации имущества. Как и суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции постановил включить в срок заключения время, проведенное Лембергсом под стражей и под домашним арестом.
По части обвинений Лембергс был оправдан.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!