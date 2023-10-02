Тренер по баскетболу Стельмах, обвиненный в совращении, возобновил работу в спортшколе

После заявления Латвийского баскетбольного союза (LBS) о возможных нарушениях со стороны Стельмаха Государственная полиция возбудила уголовное дело.

В апреле Стельмаха временно отстранили от работы в Юрмальской спортивной школе, но сейчас он вернулся на работу и тренирует баскетболисток 16-18 лет.

"В настоящее время к нему не применен какой-либо статус, поэтому у нас не было никаких юридических оснований препятствовать его работе или продолжать отстранять его", - сказал Берзиньш, подчеркнув при этом, что от родителей баскетболисток не поступило никаких возражений против его восстановления.

Согласно информации, опубликованной на сайте Совета Латвийских спортивных федераций (LSFP), Стельмах имеет сертификат тренера по баскетболу категории B, действительный до 23 апреля 2025 года.

В марте Стельмах ушел с должности главного тренера женской сборной U-18 после общественного резонанса, вызванного нечестной игрой его команды во время матча за бронзовые медали в Женской баскетбольной лиги Латвии (LSBL), в котором его команда Jūrmala одержала победу. После этого Стельмах также приостановил своё членство в комиссии тренеров LBS.