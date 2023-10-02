Порзиньгис раскрыл возможную причину травмы стопы

У латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса развилось воспаление тканей стопы, вероятно, после смены обуви, об этом сообщил сам спортсмен в понедельник, 2 октября.
В июне Порзиньгис перешел в "Бостон Селтикс" в рамках трехкомандного обмена и будет выступать за команду, которая является одним из претендентов на чемпионский титул. Затем он подписал контракт с "Бостон Селтикс" еще на два сезона, до 2026 года на сумму около 60 млн долларов.
"Я провел все лето, думая о том, что меня ждет впереди. Я чувствую себя очень мотивированным уже в начале сезона. До сих пор я очень доволен", - сказал Порзиньгис о первых полутора неделях, проведенных в Бостоне.
Порзиньгис не смог помочь сборной Латвии в финале чемпионата мира из-за воспаления тканей стопы, но был со сборной в Джакарте и Маниле.
Баскетболисту прогнозировали, что процесс реабилитации продлится четыре-шесть недель, что позволит ему уже на этой неделе начать тренировочный сбор с "Бостон Селтикс".
"Чувствую себя хорошо, ограничений нет. Медперсонал хорошо поработал, постепенно корректируя нагрузку. Все хорошо, я готов работать", - подчеркнул баскетболист.
"Думаю, причиной этому стала смена обуви, из-за которой стопа стала чувствительной. Сначала я не обратил на это внимания и продолжил тренировки.
Я был в хорошей форме, только немного беспокоила нога", - рассказал Порзиньгис о причинах травмы, выразив разочарование тем, что травма помешала ему сыграть на чемпионате мира.
Также на прошлой неделе "Бостон Селтикс" приобрела защитника Джру Холидей и рассталась с центровым Робертом Уильямсом.
"У нас очень хороший тренерский штаб с высоким баскетбольным интеллектом. Они разберутся, как нам лучше играть. Конечно, это было неприятно, потому что я уже успел познакомиться с Робом", - сказал Порзиньгис, признав, что он может неплохо играть и на позиции центрового.
"Ничего не имею против, мне нравится играть на обеих позициях. Думаю, другим центровым трудно меня прикрыть", - добавил он.
Латвийский баскетболист не скрывал, что, возможно, в другой команде у него была бы более значительная роль и более высокая зарплата, но он хотел перейти в такой клуб, как "Бостон Селтикс".
"Я надеюсь, что смогу привнести в него что-то свое. Здесь работают профессионалы с большим багажом знаний, каждый знает себе цену и вкладывается в команду. Такая обстановка помогает проявить свои лучшие качества", - сказал Порзиньгис.
Порзиньгис - единственный игрок в истории НБА, который в течение нескольких сезонов набирал в среднем два дальних броска и блокировал 1,5 броска за игру.
"Баскетбол меняется, потому что все больше и больше игроков выполняют дальние броски. Я, наверное, один из первых, но это лишь вопрос времени, когда другие сделают то же самое», - признал Порзиньгис.
В прошлом сезоне Порзиньгис в 65 играх набирал в среднем 23,2 очка, 8,4 подбора и 1,5 блок-шота за игру.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!