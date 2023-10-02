Порзиньгис раскрыл возможную причину травмы стопы

Я был в хорошей форме, только немного беспокоила нога", - рассказал Порзиньгис о причинах травмы, выразив разочарование тем, что травма помешала ему сыграть на чемпионате мира.

Также на прошлой неделе "Бостон Селтикс" приобрела защитника Джру Холидей и рассталась с центровым Робертом Уильямсом.

"У нас очень хороший тренерский штаб с высоким баскетбольным интеллектом. Они разберутся, как нам лучше играть. Конечно, это было неприятно, потому что я уже успел познакомиться с Робом", - сказал Порзиньгис, признав, что он может неплохо играть и на позиции центрового.

"Ничего не имею против, мне нравится играть на обеих позициях. Думаю, другим центровым трудно меня прикрыть", - добавил он.

Латвийский баскетболист не скрывал, что, возможно, в другой команде у него была бы более значительная роль и более высокая зарплата, но он хотел перейти в такой клуб, как "Бостон Селтикс".

"Я надеюсь, что смогу привнести в него что-то свое. Здесь работают профессионалы с большим багажом знаний, каждый знает себе цену и вкладывается в команду. Такая обстановка помогает проявить свои лучшие качества", - сказал Порзиньгис.

Порзиньгис - единственный игрок в истории НБА, который в течение нескольких сезонов набирал в среднем два дальних броска и блокировал 1,5 броска за игру.

"Баскетбол меняется, потому что все больше и больше игроков выполняют дальние броски. Я, наверное, один из первых, но это лишь вопрос времени, когда другие сделают то же самое», - признал Порзиньгис.

В прошлом сезоне Порзиньгис в 65 играх набирал в среднем 23,2 очка, 8,4 подбора и 1,5 блок-шота за игру.