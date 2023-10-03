Спустя несколько месяцев Яна Брук встретилась с мужем. Как скоро ждать развод?

Яна и Давид познакомились на любовном шоу Mīla kemperī, в котором они также одержали победу и отправились в Лас-Вегас, чтобы пожениться. Брак продлился недолго: этой весной пара объявила, что хочет прекратить отношения. Все лето Яна залечивала разбитое сердце, посещая разных специалистов, теперь она готова полностью распрощаться с Давидом и официально развестись, но это не так-то просто.

После нескольких месяцев разлуки пара наконец встречается лицом к лицу, чтобы выяснить, каковы следующие шаги к тому, чтобы сделать их обоих официально свободными людьми. О разводе Давид говорит уклончиво, поскольку до сих пор у него не было времени об этом подумать.

"Я не знаю, что я чувствую, у меня нет времени думать об этом. Я работаю 24/7 и все время отсутствую. У меня нет времени думать!".

В ходе разговора Давид упоминает, что его не будет в Латвии до февраля, поэтому бракоразводный процесс будет невозможен очно.

Также он считает, что самым быстрым способом решить это дело было бы официально заключить брак в Латвии и немедленно развестись.

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