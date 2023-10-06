Министр: скандальные материалы о сексуальном образовании для школ будут переработаны

"Мы переработаем эти материалы. Сейчас уже известно, что у центра Dardedze, у организации Papardes zieds, у детской клинической университетской больницы есть материалы, как и у ассоциации семейных врачей. Если мы их скомбинируем, то получим хорошее пособие от начальной до средней школы, - заявила Чакша. - Для меня самой важно, чтобы мы, как школа, давали знания и информацию. Но отделяли ее от идеологии. Чтобы не было ощущения, что что-то пытаются навязать. Знания важно дать, чтобы ребенок мог защитить себя и быть толерантным по отношению к обществу.