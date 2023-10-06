Министр: скандальные материалы о сексуальном образовании для школ будут переработаны

Министр образования и науки Анда Чакша сообщила, что методические материалы о сексуальном образовании, вызвавшие широкий резонанс в обществе, не вернутся в школы. Об этом пишет Rus.LSM.
"Мы переработаем эти материалы. Сейчас уже известно, что у центра Dardedze, у организации Papardes zieds, у детской клинической университетской больницы есть материалы, как и у ассоциации семейных врачей. Если мы их скомбинируем, то получим хорошее пособие от начальной до средней школы, - заявила Чакша. - Для меня самой важно, чтобы мы, как школа, давали знания и информацию. Но отделяли ее от идеологии. Чтобы не было ощущения, что что-то пытаются навязать. Знания важно дать, чтобы ребенок мог защитить себя и быть толерантным по отношению к обществу.
Как сообщалось, в министерстве образования и науки (IZM) начата служебная проверка в связи с разработкой и публикацией методического материала Госцентра содержания образования (VISC) "Сексуальное образование, вопросы и ответы". Срок служебной проверки - 13 октября.
После резонанса, вызванного попавшими в систему школьного обучения материалами о сексуальном и репродуктивном здоровье, руководитель VISC Лиене Вороненко распоряжением Анды Чакши была отстранена от должности, пока проводится дисциплинарное расследование, передает агентство LETA со ссылкой на IZM.
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