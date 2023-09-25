Липину интересно ⟩ Чему учат наших детей? Подробнее о скандальных материалах VISC

Ох-ох, все, дожили. Детей заставляют менять пол, заниматься сексом прямо в школах и раскрашивать свои волосы в цвета радуги. Вроде обычная истерика м̶р̶а̶к̶о̶б̶е̶с̶о̶в консерваторов. Но в этот раз она привлекла куда большее внимание и даже перешла в конкретные последствия для системы образования. Так что время разбираться.
Контекст
Итак, если коротко. Среди учебных материалов, которые можно найти на сайте Государственного центра содержания образования (VISC), были обнаружены те, которые относились к половому образованию.
Среди прочего в этих материалах также рассказывалось о том, что существуют транссексуальные люди. То есть люди, чья гендерная идентичность не соответствует полу, зарегистрированному при рождении.
Эти материалы стали поводом для скандала: в социальных сетях высказывались многие, в том числе руководитель центра подростковой и юношеской психотерапии Нил Сакс-Константинов и театральный режиссер Алвис Херманис.
Против этих материалов высказалась и министр образования Анда Чакша, но не помогло - ее демиссии уже требует партия "Латвия на первом месте".
VISC начал проверку, на это время отстранена руководитель центра Лиене Вороненко.
Что в этих материалах
Давайте же подробнее окунемся в скандальные материалы. Неужто там действительно, как с трибуны Сейма утверждает глава "Латвии на первом месте" Айнарс Шлесерс, детям с 7 лет рассказывают, что было бы классно пойти и сменить пол?
Разумеется, нет. Материал разбит на пять тем:
- сексуальность человека;
- биологический пол;
- гендер;
- сексуальная ориентация, поведение и идентичность;
- согласие (имеется в виду согласие на занятие сексом, основной посыл данной главы в материале - нельзя заниматься сексом, если второй человек не дал четкого "да" или ты сам полностью не готов к этому. - Прим. авт.)
К каждой теме прилагается видео (некоторые из которых уже недоступны), в котором соответствующая тема разбирается подробнее. К каждому видео прилагается список вопросов с таймкодами и предложением обсудить данные вопросы с друзьями, одноклассниками или учителем.
Среди предлагаемых вопросов: что такое ДНК и половые хромосомы; какие гормоны регулируют женский и мужской организм; что значит "интерсексуальная персона" и так далее.
Те видео, которые до сих пор доступны, рассказывают об этих темах с научной точки зрения, но на понятном языке. "Пропаганды смены пола" не наблюдается.
Но, что показательно, основное возмущение политиков и общественности (по крайней мере той части, которая взяла за труд изучить противоречивые материалы) вызвало не то, что можно было найти на сайте VISC.
В конце материалов предлагается список дополнительной литературы. В том числе - законы Латвии; информативный материал для родителей о том, как говорить о сексе с подростками; книга о душевном здоровье от кризисного центра "Марта".
И вот в этом списке есть предложенные центром Papārdes zieds книги для трех возрастных групп: 4-6 лет, 7-9 лет и 10-12 лет. Отмечу, что это не книги авторства Papārdes zieds. Эти книги находятся на портале sexedu.eduskills.plus и составлены совместно НГО различных европейских стран: Германии, Греции, Литвы, Польши, Словении и Румынии.
Поэтому и доступны книги сразу на 12 языках, в том числе на русском и латышском.
В этих книгах очень базово рассказывается о взрослении человека: биологическом, психологическом и социальном. Так, в книге для 4-6-летних говорится, откуда берутся дети, чем отличаются мальчики от девочек, какие чувства может испытывать человек.
И наконец-то мы добрались до тех двух страниц, которые и вызвали столь страшное возмущение. Находятся они в книге для возрастной группы 7-9 лет и выглядят они так.
Все. Если главная претензия в том, что в такие "страшные" темы посвящяют 7-летних детей, то вот эти два абзаца. Они просто рассказывают, что трансгендерные люди существуют.
Более того, к комплекту с этой книжкой, идет специальная книга для родителей (кстати, да, это все книги не для школьного пользования, а для семейного), чтобы те могли помогать ребенку разбираться в таких сложных вопросах.
Что касается непосредственно материалов VISC, то там возраст целевой аудитории не указан (и вот это уже серьезная претензия, и не последняя - но об этом ниже). Но фотография на первой странице выглядит так.
Не очень похоже на 7-леток, верно?
Вопросы к Skola 2030 и VISC
Но, как я и сказал выше, эти материалы, а также реакция VISC и Министерства образования вызывают лично у меня множество претензий. И в самую последнюю очередь они связаны с тем, что в школах будут рассказывать о транс-персонах.
Кому все-таки предназначались эти материалы? Вроде как учителям, раз уж найти их можно было на сайте VISC. Но отсюда вытекает масса вопросов.
Возраст учеников, повторюсь, не указан. Я, как учитель, в каком возрасте должен говорить об этом с детьми? 15 лет? 12? 10? Или те самые 7 лет?
Учителям каких предметов предлагается использовать эти материалы? Биологии, социальных знаний, психологии? Этого в материалах также не указано - сказано лишь, что это методические материалы о половом воспитании. Но под чью "юрисдикцию" это попадает - вопрос.
И так мы выходим на еще более обширную тему - а что у нас вообще с половым воспитанием по новым правилам? Я зашел на портал Skola 2030 и открыл предлагаемые ими программы для трех предметов: биология, социальные знания и спорт и здоровье.
Самое близкое, что я нашел к половому воспитанию - это биология, где рассказывается о беременности и инфекциях, передаваемых половым путем. Там же рассказывается и о контрацепции.
Вроде все становится на свои места - вот, на биологии и рассказывают.
Вот только две проблемы.
Первая: это далеко не все темы, которые стоит обсуждать при половом воспитании. В предлагаемой программе по биологии не упоминаются, например, вопросы сексуальной ориентации и согласия во время сексуального акта. А это крайне важные темы.
Вторая: 9-й класс - это дети, в среднем, 15-летнего возраста. Вот только по последним данным, в Латвии 17,1% парней и 11,3% девушек уже живут половой жизнью. Не поздновато ли им рассказывать про контрацепцию?
В общем, сколько бы о проблеме не говорили, в образовании Латвии вопрос полового развития до сих пор не решен. Возможно, дело осложняют некоторые законы.
Но это еще полбеды. Куда больше у меня претензий к реакции Министерства образования на произошедшее.
На следующий же день после поста от психолога Нила Сакса-Константинова на произошедшее отреагировала министр образования Анда Чакша. Материалы сразу же убрали с VISC, а Чакша заявила, что они "были созданы без надлежащего управления", а потом и вовсе сказала, что "не хотела бы, чтобы и ее дети обучались по этому материалу".
И тут я вижу два варианта:
- Материалы - плохие. И их действительно проверили спустя рукава.
- Материалы - хорошие. Но Министерство образования пошло на поводу у общественного мнения (вернее сказать, на поводу у громко говорящих консервативно настроенных граждан).
Если мы живем в ситуации с первым вариантом, то возникают вопросы к VISC. А много ли у нас еще таких материалов, которые в ближнем рассмотрении оказываются "созданными без надлежащего управления"? Надо ли нам пересмотреть программу и материалы по истории? Социальным знаниям? Может, и в физике с математикой что-то наворотили?
Если же мы живем в ситуации со вторым вариантом, то все еще хуже. Получается, что вместо того, чтобы доверять экспертам в своей области, которые продолжительное время создавали эти материалы в соответствии с современной педагогикой, биологией и психологией и рассказать подробнее об этом обществу - Министерство образования испугалось и сразу все убрало.
В первом случае образованием в Латвии занимаются некомпетентные люди, а втором - политиканы, которые свой рейтинг ставят выше будущего детей, простите за патетику. Даже не знаю, какая версия мне нравится меньше.
О половом воспитании
А теперь серьезно. В Латвии до сих пор огромная проблема с половым воспитанием у подростков. Пока политики спорят о том, как правильно рассказывать детям о сексе, только в 2021 году 101 девушка родила, еще учась в школе. Примерно столько же сделали аборты.
Заболеваемость инфекциями, передаваемые половым путем, в Латвии одна из высоких в Европе. И это мы не говорим о таких "мелочах", как, например, использование презерватива. Всего 68,9% 15-летних подростков, которые занимаются сексом, делают это с защитой.
Так что половое воспитание необходимо. Равно как и необходимо рассказывать детям о том, что люди бывают разные. Безотносительно вашего личного отношения к трансперсонам, я предлагаю согласиться в двух вещах:
- они существуют;
- ко всем людям нужно относиться с уважением.
Именно это и сообщают материалы, которые вызвали такой скандал в обществе. Этого, конечно, недостаточно. В пару с материалами должны идти понимающие педагоги (или родители), которые проведут детей или подростков по всем важным и непростым темам.
Но этим нужно заниматься. И заниматься конструктивно, а не бросаться с ножом на каждый предложенный материал. С другой же стороны, авторы этих материалов должны понимать, почему именно эти материалы, с какой целью и кому предназначены - и быть готовы это объяснить взволнованным родителям.
***
Как только речь заходит о чем-то, хотя бы отдаленно напоминающем половое воспитание, главный аргумент консерваторов - "подумайте о детях".
Вот только они не думают о детях. Они думают о том, чтобы привычный им мир не менялся, как застывшая в янтаре муха. Раньше же жили хорошо, верно?
Нет. Просто раньше гомосексуалы, трансперсоны и, например, люди с инвалидностью прятались от общего взгляда. Но теперь пришла пора вырасти и подумать о том, как сделать мир вокруг комфортным не только для себя любимых, но и для тех, кто отличается, кому сложно понять и принять себя.
По разным оценкам, доля транссексуальных людей в обществе составляет от 0,6% до 3%. В Латвии в этом году в начальной и основной школе всего учится 220 тысяч человек. Это значит, что, как минимум 1320 детей будет испытывать проблемы со своей гендерной идентичностью.
Вместо того, чтобы заталкивать общество обратно в Средневековье, лучше помочь им. Это не повредит тем остальным сотням тысячам детей и взрослых людей, которые уверен в своем гендере.
Не надо бояться того, что мир становится другим. Новым и непонятным.
Не каждое изменение - улучшение, но каждое улучшение - изменение.
Если вы знаете кого-то или сами являетесь человеком, у которого возникают сложности из-за своей гендерной идентификации или сексуальной ориентации, то обратитесь в организацию Papārdes zieds.
Телефон: +371 67212700
Мобильный телефон: +371 26515234
Е-мэйл: info@papardeszieds.lv
Помните, что вы ценны и любимы вне зависимости от вашего гендера, сексуальной ориентации, возраста, национальности или любой другой биологической особенности.
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