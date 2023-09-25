Липину интересно ⟩ Чему учат наших детей? Подробнее о скандальных материалах VISC

Поэтому и доступны книги сразу на 12 языках, в том числе на русском и латышском.

В этих книгах очень базово рассказывается о взрослении человека: биологическом, психологическом и социальном. Так, в книге для 4-6-летних говорится, откуда берутся дети, чем отличаются мальчики от девочек, какие чувства может испытывать человек.

И наконец-то мы добрались до тех двух страниц, которые и вызвали столь страшное возмущение. Находятся они в книге для возрастной группы 7-9 лет и выглядят они так.

Фото: Скриншот из sexedu.eduskills.plus

Все. Если главная претензия в том, что в такие "страшные" темы посвящяют 7-летних детей, то вот эти два абзаца. Они просто рассказывают, что трансгендерные люди существуют.

Более того, к комплекту с этой книжкой, идет специальная книга для родителей (кстати, да, это все книги не для школьного пользования, а для семейного), чтобы те могли помогать ребенку разбираться в таких сложных вопросах.

Что касается непосредственно материалов VISC, то там возраст целевой аудитории не указан (и вот это уже серьезная претензия, и не последняя - но об этом ниже). Но фотография на первой странице выглядит так.

Фото: Скриншот VISC

Не очень похоже на 7-леток, верно?

Вопросы к Skola 2030 и VISC