Адвокат Лембергса: уголовное дело может продолжаться "бесконечно, превышая все разумные сроки"

Как сообщалось, Рижский окружной суд как апелляционная инстанция в конце сентября признал Лембергса виновным по ряду эпизодов коррупционных преступлений, но на год сократил ему срок заключения.

Суд постановил приговорить его к четырем годам лишения свободы и конфискации имущества. Как и суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции постановил включить в срок заключения время, проведенное Лембергсом под стражей и под домашним арестом.

По части обвинений Лембергс был оправдан.

Сыну Айвара Лембергса Анрийсу Лембергсу суд также постановил уменьшить тюремный срок, приговорив к 1 году и 11 месяцам. Также суд приговорил его к конфискации имущества.

Бывшему бизнес-партнеру Айвара Лембергса Ансису Сормулису также уменьшено наказание - он приговорен к лишению свободы на 1 год и 9 месяцев. В этот срок включен приблизительно месяц, проведенный Сормулисом под стражей в 2007 году. Также к нему применена конфискация имущества.

Приговор апелляционного суда еще можно обжаловать или опротестовать в Верховном суде.

Рижский окружной суд как первая судебная инстанция 22 февраля 2021 года приговорил Лембергса к 5 годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро. В срок тюремного заключения было зачислено время, проведенное Лембергсом под стражей и домашним арестом - с 14 марта по 10 июля 2007 года и с 10 июля 2007 года по 22 февраля 2008 года.