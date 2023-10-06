Адвокат Лембергса: уголовное дело может продолжаться "бесконечно, превышая все разумные сроки"

Судебный процесс по уголовному делу бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу") "будет продолжаться бесконечно, превышая все разумные сроки разбирательства", пишет в своем заявлении для СМИ адвокат Лембергса Марис Грудулис.
По словам Грудулиса, решением апелляционного суда Лембергс оправдан по 31 из 40 пунктов обвинения. "В этой связи возникает вопрос: сколько времени из пятнадцати лет судебного процесса потребовалось для того, чтобы поддержать это 31 необоснованное обвинение? Конечно, никто не считает, во сколько это обошлось государству", - сетует защитник Лембергса, добавляя, что решение апелляционного суда подтверждает "необоснованность и незаконность действий прокуратуры, неоправданное затягивание процесса".
По мнению Грудулиса, комментировать обвинительную часть апелляционного приговора до получения полного текста некорректно, так как это будет вмешательством и влиянием на суд.
Грудулис считает, что раздел о легализации в той части приговора, которая уже не будет изменена в полном приговоре, не соответствует требованиям Уголовно-процессуального закона о том, каким должен быть приговор суда. Также он видит проблемы с решениями суда о конфискации арестованного имущества Лембергса.
"Более того, конфисковано также имущество, принадлежащее третьим лицам, которые даже не привлекались к участию в уголовном процессе, что создает основания для отмены приговора и повторного рассмотрения дела, скорее всего, начиная с первой инстанции. Поэтому уже сейчас можно предвидеть, что этот процесс будет продолжаться бесконечно, превышая все разумные сроки разбирательства", - говорится в заявлении Грудулиса.
Как сообщалось, Рижский окружной суд как апелляционная инстанция в конце сентября признал Лембергса виновным по ряду эпизодов коррупционных преступлений, но на год сократил ему срок заключения.
Суд постановил приговорить его к четырем годам лишения свободы и конфискации имущества. Как и суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции постановил включить в срок заключения время, проведенное Лембергсом под стражей и под домашним арестом.
По части обвинений Лембергс был оправдан.
Сыну Айвара Лембергса Анрийсу Лембергсу суд также постановил уменьшить тюремный срок, приговорив к 1 году и 11 месяцам. Также суд приговорил его к конфискации имущества.
Бывшему бизнес-партнеру Айвара Лембергса Ансису Сормулису также уменьшено наказание - он приговорен к лишению свободы на 1 год и 9 месяцев. В этот срок включен приблизительно месяц, проведенный Сормулисом под стражей в 2007 году. Также к нему применена конфискация имущества.
Приговор апелляционного суда еще можно обжаловать или опротестовать в Верховном суде.
Рижский окружной суд как первая судебная инстанция 22 февраля 2021 года приговорил Лембергса к 5 годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро. В срок тюремного заключения было зачислено время, проведенное Лембергсом под стражей и домашним арестом - с 14 марта по 10 июля 2007 года и с 10 июля 2007 года по 22 февраля 2008 года.
После оглашения приговора Лембергс был заключен под стражу в зале суда, а спустя год, 25 февраля 2022 года, освобожден под залог в 100 000 евро.
Суд первой инстанции признал Лембергса виновным по 19 разделам обвинения, а по 21 разделу оправдал. Лембергс был признан виновным в получении взяток, подделке документов, легализации нажитых преступным путем средств, служебном подлоге, незаконном участии в имущественных сделках, указании недостоверных сведений в декларациях. В свою очередь оправдан он был по обвинению в злоупотреблении служебным положением и нарушении ограничений, установленных для государственного должностного лица.
Сына Айвара Лембергса Анрийса Лембергса суд первой инстанции приговорил к 2 годам и 1 месяцу тюрьмы, а также конфискации имущества. Он был признан виновным в легализации средств, полученных преступным путем, и пособничестве незаконному участию в имущественных сделках.
Бывший бизнес-партнер Лембергса Сормулис был приговорен судом первой инстанции к 2 годам лишения свободы и конфискации имущества. Он был признан виновным в пособничестве в получении взятки, легализации полученных преступным путем доходов и пособничестве незаконному участию в имущественных сделках.
Рижский окружной суд как первая инстанция начал рассматривать это дело еще в 2009 году.
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