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Латвийские пляжные волейболистки с победы стартовали на чемпионате мира

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Латвийские пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Самойлова
Латвийские пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Самойлова Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 7 октября, латвийские пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Самойлова начали свое выступление на чемпионате мира в Мексике. В первом матче они одержали победу над аргентинскими спортсменками.

Латвийский дуэт обыграл аргентинок Ану Галлай и Фернанду Перейра со счетом2:0 (21:17, 21:14).

Следующими соперниками латвийских спортсменок станут эквадорки Ариана Вилела и Карелис Симистерра Ортис. Матч состоится в воскресенье, 8 октября.

Прогнозируется, что главными соперницами латвийского дуэта на групповом этапе станут швейцарки, выигравшие чемпионат Европы в этом и в 2021 году. В активе швейцарской пары также две серебряные медали чемпионатов Европы в 2018 и 2022 годах.

Граудиня и Самойлова в третий раз примут участие в чемпионате мира. В прошлом году в Риме и в 2019 году в Гамбурге латвийский дуэт занял девятое место.

Самым большим успехом латвийских спортсменов на чемпионатах мира является четвёртое место, завоеванное Мартиньшем Плявиньшем и Янисом Шмединьшем в 2011 году в Риме.

В чемпионате мира примут участие 96 дуэтов (48 мужских пар, 48 женских команд). Всего будет сыграно 216 матчей.

Чемпионат мира проходит в мексиканском городе Тласкала с 6 по 15 октября.

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