Основные ошибки: почему многие живут от зарплаты до зарплаты

Если вы подумаете, что логичнее всего было бы отложить те деньги, которые вы не успели потратить до следующей зарплаты, то, к сожалению, вероятнее всего к концу месяца вы обнаружите, что отложить нечего. При получении доходов возьмите за правило сначала платить самому себе - так вы избежите соблазна потратить эти деньги на что-то менее важное. Можно даже подключить автоматический платеж самому себе – сейчас такую услугу предлагают почти все интернет-банки.

Если таблицы Excel наводят на вас тоску, и вам сложно заставить себя ежедневно скрупулезно записывать расходы, то поищите приложения или программы, которые будут делать это за вас. Поинтересуйтесь, какими инструментами для планирования расходов пользуются ваши друзья или коллеги - наверняка они с удовольствием поделятся информацией. Также обратите внимание на то, какие возможности для накопления, не требующие от вас дополнительных действий, предлагает ваш банк.

Сейчас популярны варианты с автоматическим округлением суммы покупки, например, клиенты некоторых банков могут подключить услугу, когда при оплате покупки карточкой разница в центах, которых не хватает до следующего полного евро, переводится на отдельный счет.

"По статистике ежедневно за счет такого округления получается откладывать в среднем 1,1 евро, то есть за год незаметно накопится уже примерно 400 евро", - объясняет Платонова.

Прибегая к рассрочке или кредиту, взвешивайте все за и против