Быстрая инфляция, рост процентных ставок и изменения в налогообложении напрямую влияют на наши кошельки - на повседневные расходы, такие как еда и жилье, уходит все больше денег, сбережения тают, и помимо этого инфляция съедает и реальные доходы. Можно ли в таких условиях взять свои расходы под контроль и научиться откладывать деньги? Рассказывает Rus.Postimees.
Основные ошибки: почему многие живут от зарплаты до зарплаты
Казалось бы, если денег не хватает, нужно просто затянуть пояса и сократить траты. Но если вам кажется, что вы и так уже прилагаете максимум усилий, а денег по-прежнему не хватает, попробуйте взглянуть на свои расходы со стороны. Эксперты подготовили несколько пунктов, которые помогут держать расходы под контролем и даже создать подушку безопасности.
Планируйте траты заранее
Импульсивные покупки - одна из основных причин, почему многие жители Эстонии живут от зарплаты до зарплаты. Задумайтесь о своих тратах за последнюю неделю - действительно ли новая пара джинсов была необходима в вашем гардеробе, или они просто удачно подвернулись вам, когда дождливым выходным днем вы отправились развеяться в торговый центр.
Или шоколадка, которую вы прихватили у кассы, пока стояли в очереди – насколько обдуманной была эта покупка? "Но ведь это такая мелочь" - наверняка подумали вы. Однако попробуйте понаблюдать за собой, и вы увидите, что мелочи, приносящие комфорт и удовольствие, в итоге обходятся в кругленькую сумму - поездки на такси, кофе с собой и доставка еды на дом за месяц складываются в сотни евро.
"Если на ум приходит несколько случаев подобных незапланированных и необязательных покупок, то задумайтесь о том, действительно ли вы хотите так распоряжаться своими доходами. Ведь эти же деньги можно было бы отложить или инвестировать, то есть в перспективе заработать на них. Если вы хотите лучше контролировать импульсивные покупки, то удержаться от лишних трат поможет планирование расходов - если вы четко знаете, какой суммой вы располагаете, и на что вы планируете их потратить, то количество спонтанных покупок значительно снизится", - объясняет Виолетта Платонова, руководитель проектов по частным клиентам банка LHV.
Откладывайте деньги, когда они есть
Важно, чтобы система планирования расходов подходила именно вам, тогда и придерживаться ее будет проще. По словам Платоновой, лучше всего работает метод, когда все расходы на предстоящий месяц планируются сразу же при поступлении доходов.
"Начните с постоянных расходов – запишите все траты, размер которых вам точно известен, например выплаты по кредиту или аренда жилья, страховка, плата за телефон и интернет, спортзал, детские кружки и так далее. Затем определитесь с суммой, которую вы бы хотели ежемесячно откладывать. Если обычно откладывать у вас не получается, то не начинайте с больших сумм – для начала будет достаточно, если вы станете ежемесячно откладывать по 5–10% от вашего дохода", - говорит она.
После того, как вы вычтете из суммы доходов запланированные расходы и отложенные деньги, то вы получите более четкое представление о том, какой суммой на деле вы можете распоряжаться.
Если вы подумаете, что логичнее всего было бы отложить те деньги, которые вы не успели потратить до следующей зарплаты, то, к сожалению, вероятнее всего к концу месяца вы обнаружите, что отложить нечего. При получении доходов возьмите за правило сначала платить самому себе - так вы избежите соблазна потратить эти деньги на что-то менее важное. Можно даже подключить автоматический платеж самому себе – сейчас такую услугу предлагают почти все интернет-банки.
Если таблицы Excel наводят на вас тоску, и вам сложно заставить себя ежедневно скрупулезно записывать расходы, то поищите приложения или программы, которые будут делать это за вас. Поинтересуйтесь, какими инструментами для планирования расходов пользуются ваши друзья или коллеги - наверняка они с удовольствием поделятся информацией. Также обратите внимание на то, какие возможности для накопления, не требующие от вас дополнительных действий, предлагает ваш банк.
Сейчас популярны варианты с автоматическим округлением суммы покупки, например, клиенты некоторых банков могут подключить услугу, когда при оплате покупки карточкой разница в центах, которых не хватает до следующего полного евро, переводится на отдельный счет.
"По статистике ежедневно за счет такого округления получается откладывать в среднем 1,1 евро, то есть за год незаметно накопится уже примерно 400 евро", - объясняет Платонова.
Прибегая к рассрочке или кредиту, взвешивайте все за и против
Магазины пестрят предложениями купить товары в рассрочку, если оплатить их за один раз вам не по карману. Соблазн получить вещь, отдав меньшую сумму, велик, даже если вы знаете, что потом все равно придется заплатить полную цену. Соглашаясь на покупку, скажем, нового телефона в кредит, помните, что это повлечет за собой новые ежемесячные регулярные расходы, то есть скорее всего в следующем месяце свободных денег у вас останется еще меньше.
"Не следует забывать и о процентах - за вещь, взятую в рассрочку, вы в итоге заплатите больше. Просто умножьте сумму ежемесячных выплат на количество месяцев рассрочки и сравните получившееся число с ценой при оплате покупки сразу. Увидев разницу наглядно, вы сможете принять более взвешенное решение", - советует Платонова.
Решение о взятии кредита требует обдуманного подхода. "Лизинг или ипотека являются финансовыми инструментами и часто единственной реальной возможностью для покупки жилья или автомобиля, потому что это позволяет сократить расходы в долгосрочной перспективе и инвестировать в будущее. А вот брать кредит для покрытия текущих расходов – не самая лучшая идея", - считает Платонова.
Следите за подписками и программами лояльности
Возьмите за правило регулярно оценивать, по-прежнему ли пакет у оператора связи соответствует вашим потребностям, или выгоднее было бы сменить пакет или оператора. Отправляясь в магазин или аптеку, не забывайте брать с собой карту клиента или заранее скачайте приложение магазина себе на телефон - многие магазины сейчас составляют персональные предложения с учетом именно вашей продуктовой корзины.
"Деньги зачастую тратятся и копятся по мелочам. При регулярном посещении магазина за год на карте клиента может незаметно скопиться приятная сумма. Не пренебрегайте этим!" - советует Платонова.
Также полезной привычкой может стать составление списка покупок - если вы будете придерживаться его при походе в магазин, то сможете значительно сократить количество импульсивных трат.
Скидки - отличная вещь, если уметь ими пользоваться. Возьмите за правило не покупать одежду или предметы в разгар сезона, когда и спрос, и цены на них наиболее высоки. Старайтесь думать наперед - например, в конце зимы можно подумать о покупке зимней куртки на следующий сезон, а велосипед, на котором вы будете кататься летом, купить зимой.
"Однако важно помнить, что наличие скидки может подтолкнуть вас к покупке ненужной вещи, - напоминает Платонова. - Даже если предложение кажется очень привлекательным, то прежде чем приобрести ее, задумайтесь, действительно ли она необходима".
Мечтайте по-крупному
Заблаговременное распределение расходов имеет и психологический эффект – чем меньше сумма, которую вы видите на счету, с которого оплачиваете повседневные расходы, тем вероятнее вы откажетесь от совершения не самой необходимой покупки.
Есть и другие полезные приемы. "Перед покупкой, например, предмета одежды, подумайте о том, сколько раз вы планируете его надеть, и поделите цену на это число. Так вы обнаружите, что нарядное платье, рассчитанное на несколько выходов в свет, окажется значительно дороже, чем куртка, которую вы будете носить весь сезон, хотя изначально и платье, и куртка стоили примерно одинаково. Также перед покупкой вещи полезно подумать, купили бы вы ее во второй раз, если с первой что-то случится. Если в таком случае вещь покажется неоправданно дорогой, то, возможно, она вам действительно не по карману", - рассуждает Платонова.
Также полезно время от времени напоминать себе, на какие цели вы на самом деле копите деньги. На новую квартиру, на отпуск или на собственное спокойствие, если вдруг случится что-то непредвиденное? Эти мысли помогут удержаться от ненужных трат и поддержат вашу мотивацию.
Возможно, вы обнаружите, что для того, чтобы приблизиться к реализации задумки, вам и не нужно делать ничего особенного, а нужно просто отказаться от каких-то действий – если вы один раз не купите кофе с собой, то сэкономленные два евро тоже станут маленьким шагом, который поможет приблизиться к мечте.
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