Фото ⟩ Сборная Латвии по футболу победила впервые с 2022 года

Фанаты в первой половине ушли трибуны сектора H стадиона, высказывая протест против главного тренера сборной Дайниса Казакевича.

К сожалению, победа над Арменией не меняет положения Латвии в турнирной таблицы. С 3 очками после шести матчей наша сборная находится на последнем месте.

В финальную часть Чемпионата Европы 2024 года пройдут сборные, занимающие два первых места в группе. На данный момент, это Хорватия и Турция с 10 очками у каждой команды.

Латвии осталось провести два матча, так что мы уже не можем набрать больше 9 очков даже теоретически.

15 октября Латвия сыграет с Турцией в гостях, а 18 ноября дома встретится с Хорватией.