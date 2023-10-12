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Фото ⟩ Сборная Латвии по футболу победила впервые с 2022 года

rus.tvnet.lv
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Сборная Латвии по футболу в четверг на стадионе "Сконто" в Риге в присутствии 5128 зрителей в квалификационном матче чемпионата Европы 2024 года переиграла сборную Армении со счетом 2:0 (1:0). Сборная Латвии прервала серию из пяти поражений в официальных матчах, завоевав первые очки в этом отборочном цикле. Голы забили Янис Икауниекс и Даниэл Балодис.

Фанаты в первой половине ушли трибуны сектора H стадиона, высказывая протест против главного тренера сборной Дайниса Казакевича.

К сожалению, победа над Арменией не меняет положения Латвии в турнирной таблицы. С 3 очками после шести матчей наша сборная находится на последнем месте. 

В финальную часть Чемпионата Европы 2024 года пройдут сборные, занимающие два первых места в группе. На данный момент, это Хорватия и Турция с 10 очками у каждой команды.

 

Латвии осталось провести два матча, так что мы уже не можем набрать больше 9 очков даже теоретически.

15 октября Латвия сыграет с Турцией в гостях, а 18 ноября дома встретится с Хорватией.

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