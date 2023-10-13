Граудиня/Самойлова потерпели поражение в 1/8 финала чемпионата мира

Латвийский дуэт пляжных волейболисток Тина Граудиня/Анастасия Самойлова в Мексике в пятницу потерпели поражение в 1/8 финала чемпионата мира.
Латвийские спортсменки проиграли в трех сетах со счетом 1:2 (21:19, 16:21, 11:15) американкам Саре Хьюз и Келли Ченг.
Латвийский дуэт посеян на турнире под 18-м номером, а американки - под 3-м.
Граудиня набрала 19 очков при атаках, четыре очка при блоках и одно при подаче, а также допустила 11 ошибок.
Самойлова выделилась 12 очками в нападении и двумя подачами, но также допустила восемь ошибок.
Выиграв первый сет, латвийские спортсменки во втором сете отстали со счётом 10:17 и в продолжении не смогли отыграться, уступив со счётом 16:21. В решающем сете американки получили преимущество в пять очков (12:7), а латвийский дуэт в один момент сократил отставание до двух очков (11:13), но американский дуэт получил два очка, выиграв матч.
Граудиня/Самойлова в третий раз приняли участие в чемпионате мира и в третий раз заняли общее девятое место.
Латвийские и американские дуэты в этом году дважды встречались на соревнованиях уровня Elite16. В четвертьфинале в Дохе наши спортсменки выиграли в двух сетах, а вот на турнире в Уберландии, в подгруппе, американки превосходили в трёх сетах.
В субботу Граудиня/Самойлова начали турнир с победы со счетом 2:0 (21:17, 21:14) над аргентинским дуэтом Ана Галлай/Фернанда Перейра (31-й номер), в воскресенье обыграли эквадорский дуэт Ариана Вилела/Карелис Симистерра (42-й номер) со счетом 2-0 (21:11, 21:14), а в последнем матче подгруппы со счетом 1-2 (19:21, 25:23, 14:16) проиграли чемпионкам Европы Нине Брюннер/Тане Хуберли из Швейцарии (7-й номер).
В первом раунде плей-офф Граудиня/Самойлова обыграли китайский дуэт Фан Ванг/Цзе Донг со счётом 2-0 (21:14, 21:17).
В 12 группах чемпионате мира соревновались 48 команд, из которых в плей-офф вышли 32.
Латвия не представлена в мужском турнире. Соревнования в мексиканском городе Тласкала завершатся 15 октября.
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