Граудиня/Самойлова потерпели поражение в 1/8 финала чемпионата мира

Латвийские спортсменки проиграли в трех сетах со счетом 1:2 (21:19, 16:21, 11:15) американкам Саре Хьюз и Келли Ченг.

Латвийский дуэт посеян на турнире под 18-м номером, а американки - под 3-м.

Граудиня набрала 19 очков при атаках, четыре очка при блоках и одно при подаче, а также допустила 11 ошибок.

Самойлова выделилась 12 очками в нападении и двумя подачами, но также допустила восемь ошибок.

Выиграв первый сет, латвийские спортсменки во втором сете отстали со счётом 10:17 и в продолжении не смогли отыграться, уступив со счётом 16:21. В решающем сете американки получили преимущество в пять очков (12:7), а латвийский дуэт в один момент сократил отставание до двух очков (11:13), но американский дуэт получил два очка, выиграв матч.

Граудиня/Самойлова в третий раз приняли участие в чемпионате мира и в третий раз заняли общее девятое место.