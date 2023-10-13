Отмечаем Всемирный день яиц - необычные факты об этом продукте

#Холестерин в яйцах не имеет отношения к "плохому" холестерину в крови

Десятилетия исследований показали, что холестерин, который мы употребляем с пищей, фактически не имеет отношения к уровню холестерина в крови, поскольку в основном он производится в нашей печени, сообщает Институт общественного здравоохранения Гарвардского университета. Его исследователи проанализировали данные более 80 000 медсестер и пришли к выводу, что употребление одного яйца в день никак не увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Сам по себе холестерин - это жироподобное вещество, необходимое для синтеза в организме различных гормонов, таких как эстроген и тестостерон, а также витамина D и других элементов. Проблемы создает так называемый плохой холестерин, то есть липопротеины низкой плотности, так как при слишком высоком уровне они могут накапливаться в артериях и вызывать сердечно-сосудистые заболевания.

#Насыщенность цвета яичного желтка зависит от того, чем питается курица

Часто считается, что качество яйца определяется цветом желтка, хотя он зависит от того, чем питается курица-несушка, и никак не "сигнализирует" о том, в какой мере яйцо более натурально и богато питательными веществами. Если курица-несушка в основном питается пшеницей, то желток будет более тусклым, а если в ее рационе больше кукурузы или каротинсодержащих элементов, то желток будет более ярким.