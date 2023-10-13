Отмечаем Всемирный день яиц - необычные факты об этом продукте

Яйца являются частью рациона человека уже тысячи лет - археологические раскопки свидетельствуют о том, что наши предки собирали их еще в 7500 году до н. э., а 6000 лет назад в Индии и Южной Азии были одомашнены куры, что сделало этот богатый белками, питательными веществами и минералами продукт еще более доступным. В честь Всемирного дня яиц, который в этом году отмечается 13 октября, движение "Яйца - это сила" предлагает больше узнать о яйцах, их значении и многочисленных способах употребления.
Всемирный день яиц отмечается с 1996 года, и, хотя каждый год в этот день проводятся разные мероприятия, цель остается неизменной - просвещать людей о необходимости яиц в рационе и их пользе для нашего здоровья.
"В Латвии в этом году мы отмечаем Всемирный день яиц различными мероприятиями и гораздо дольше, чем один день, а начнем, конечно же, с 13 октября. Латвийская объединенная ассоциация отрасли птицеводства в сотрудничестве с обществом Tavi draugi проводит акцию "Сила латвийских яиц для Украины", в рамках которой в течение дня специальный автобус остановится в нескольких местах Риги, где люди смогут пожертвовать средства для приобретения предметов повседневного спроса для жителей Украины, получив взамен упаковку из шести яиц. В свою очередь вечером все желающие приглашаются участвовать в Большой онлайн-викторине, чтобы проверить свои знания о яйцах", - говорит исполнительный директор Латвийской объединенной ассоциации отрасли птицеводства (LAPNA) Анна Эрлиха.
Хотя кажется, что о яйцах известно уже все, движение "Яйца - это сила" предлагает еще больше интересных фактов о них, которые, возможно, однажды пригодятся!
#За омлет и яичницу, возможно, нужно благодарить древних римлян
Считается, что древние египтяне жарили страусиные яйца, а у древних римлян обычным блюдом было ovemele – жареные яйца с медом. Возможно, это слово может показаться созвучным французскому amulete, которым в старину называли блюдо, которое мы сегодня знаем как омлет, или omelete по-французски. Но означает ли это, что идея омлета тоже родилась во Франции? Историки предполагают, что истоки этого блюда восходят к Персии XVI века, где предки современных иранцев готовили взбитые яйца с молоком и специями. Впрочем, еще в итальянской поваренной книге XIV века Libro Della Cucina содержится такая фраза:
"Нет смысла говорить о жареных и взбитых яйцах, потому что о них и так много известно".
Но в 2023 году мы призываем любителей яиц не скрывать свои секреты их приготовления и делиться оригинальными рецептами вкусных блюд, в которых яйца являются одним из основных ингредиентов. Конкурс рецептов с 13 по 27 октября пройдет на страничках движения "Яйца - это сила" в Facebook и Instagram, а победители получат ценные призы для своего увлечения кулинарией.
#Желток - самая богатая питательными веществами часть яйца
В одном яйце весом около 70 г содержится около шести граммов белка. Почти половина этого количества приходится на желток. При этом в нем также содержатся жирорастворимые витамины A, D, E и K, холин, антиоксиданты лецитин и зеаксантин. Последние, кстати, важны для здоровья глаз в любом возрасте, а особенно для пожилых людей.
#Холестерин в яйцах не имеет отношения к "плохому" холестерину в крови
Десятилетия исследований показали, что холестерин, который мы употребляем с пищей, фактически не имеет отношения к уровню холестерина в крови, поскольку в основном он производится в нашей печени, сообщает Институт общественного здравоохранения Гарвардского университета. Его исследователи проанализировали данные более 80 000 медсестер и пришли к выводу, что употребление одного яйца в день никак не увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Сам по себе холестерин - это жироподобное вещество, необходимое для синтеза в организме различных гормонов, таких как эстроген и тестостерон, а также витамина D и других элементов. Проблемы создает так называемый плохой холестерин, то есть липопротеины низкой плотности, так как при слишком высоком уровне они могут накапливаться в артериях и вызывать сердечно-сосудистые заболевания.
#Насыщенность цвета яичного желтка зависит от того, чем питается курица
Часто считается, что качество яйца определяется цветом желтка, хотя он зависит от того, чем питается курица-несушка, и никак не "сигнализирует" о том, в какой мере яйцо более натурально и богато питательными веществами. Если курица-несушка в основном питается пшеницей, то желток будет более тусклым, а если в ее рационе больше кукурузы или каротинсодержащих элементов, то желток будет более ярким.
"Курам требуется около 120 г корма в день, и латвийские производители в основном используют латвийское зерно, в том числе пшеницу и овсяные отруби, а также кукурузу. Кроме того, в корм добавляются растительное масло, соевый и подсолнечный шрот, витамины, минералы и другие элементы. Это позволяет обеспечить здоровье кур-несушек, а в итоге и то, чтобы снесенное яйцо было богато питательными веществами", - рассказывает А. Эрлиха.
#Цвет яичной скорлупы зависит от породы кур
Цвет скорлупы зависит от породы кур. У кур со светлым оперением и мочками ушей яйца светлые, а у коричневых кур с красными мочками - коричневые. Яйца, снесенные латвийскими курами, в основном коричневые или бежевые. А вот ярко-белые яйца чаще всего импортируются из третьих стран, не входящих в Европейский союз.
#Яйца - один из самых дружественных окружающей среде белков
"След" от производства яиц, или влияние на окружающую среду, относительно невелик по сравнению с животноводством, так как выбросы парниковых газов при выращивании кур-несушек на каждую единицу белка значительно ниже. Кроме того, площади, необходимые для содержания кур, меньше и лучше контролируются, поэтому последствия для биоразнообразия по сравнению с выпасом на пастбищах коров также меньше.
"А если мы выбираем именно латвийские яйца, то намного ниже еще и выбросы в атмосферу от цепочек поставок. Если в Латвии яйцо может попасть на полку уже через 24 часа после того, как было снесено, то из других стран яйца везут намного дольше, даже несколько дней. Это, разумеется, влияет и на свежесть яиц", - поясняет А. Эрлиха.
Она добавляет, что в настоящее время Европейская комиссия рассматривает предложения о том, чтобы разрешить установку солнечных панелей на пастбищах для кур на свободном выгуле, чтобы стимулировать использование зеленой энергии в этой отрасли.
Дополнительным преимуществом яиц является разнообразие их использования, кроме того, это полноценный белок, который может заменить мясо и тем самым снизить воздействие животноводства на окружающую среду.
В Европейском союзе (ЕС) уже около 15 лет действуют стандарты для производителей яиц, которые позволили значительно повысить безопасность продукции, практически полностью исключив риск заражения сальмонеллой, а в последние годы активно ведется борьба и с рисками птичьего гриппа.
"Стандарты, установленные для производителей яиц в ЕС, считаются одними из самых строгих в мире, и в их основе лежат интересы потребителя. Стандарты разработаны, в частности, для того, чтобы потребители могли принять обоснованное решение, какой продукт выбрать, а также для предотвращения рисков для здоровья и рисков введения потребителей в заблуждение, поскольку на всех производителей распространяются одни и те же правила. В последние годы большое внимание уделяется также благополучию кур-несушек, устойчивости производства и продукции", - подчеркивает А. Эрлиха.
Проект "Яйца - это сила" финансируется Европейским союзом. Однако высказанные мнения и взгляды являются только мнениями автора(-ов) и не всегда отражают позиции и взгляды Европейского союза или Службы поддержки села. Ни Европейский союз, ни Служба поддержки села не несут ответственности за эти мнения.
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