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Путин прокомментировал обвинения в причастности России к повреждению Balticconnector

rus.tvnet.lv
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: IMAGO/Pavel Bednyakov

Президент России Владимир Путин в пятницу, 13 октября, заявил, что Москва не несет ответственности за повреждение газопровода Balticconnector и назвал обвинения "чущю".

"Чушь собачья", - заявил Путин журналистам во время визита в Кыргызстан.

Президент России добавил, что он даже не знал о существовании этого трубопровода из-за его небольшого размера.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявили, что газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию, скорее всего, был поврежден в результате внешних действий, что вызывает подозрения в причастности России.

И Финляндия, и Эстония расследуют инцидент и призвали не спешить с выводами до официальных результатов.

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