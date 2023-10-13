Путин прокомментировал обвинения в причастности России к повреждению Balticconnector

"Чушь собачья", - заявил Путин журналистам во время визита в Кыргызстан.

Президент России добавил, что он даже не знал о существовании этого трубопровода из-за его небольшого размера.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявили, что газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию, скорее всего, был поврежден в результате внешних действий, что вызывает подозрения в причастности России.

И Финляндия, и Эстония расследуют инцидент и призвали не спешить с выводами до официальных результатов.