Повреждение Balticconnector: страны Северной Европы защитят инфраструктуру

После повреждения газопровода Balticconnector десять стран Северной Европы согласились сотрудничать для того, чтобы усилить защиту своей критической инфраструктуры, заявил в пятницу, 13 октября, премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон.
После встречи лидеров Объединенных сил реагирования (JEF) на острове Готланд, Ульф Кристерсон заявил,
что повреждение газопровода демонстрирует важность безопасности критической инфраструктуры.
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявили, что газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию, скорее всего, был поврежден в результате внешних действий, что вызывает подозрения в причастности России.
И Финляндия, и Эстония расследуют инцидент и призвали не спешить с выводами до официальных результатов.
"Теперь мы поручили министрам обороны стран-участниц JEF обсудить дальнейшую защиту критической инфраструктуры, особенно подводной, что важно для всех наших стран", - заявил Кристерсон.
"На морском дне есть множество кабелей, трубопроводов и инфраструктуры, которые абсолютно необходимы для потока данных (...) и всего, что контролируется цифровым способом", - добавил Кристерсон.
Объединенные силы реагирования являются форматом сотрудничества по региональной безопасности, созданным по инициативе Великобритании и объединяющим десять северных стран Европы: Великобританию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Исландию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву.
Что стало причиной повреждения Balticconnector, пока неизвестно. Также был поврежден подводный телекоммуникационный кабель, соединяющий две страны.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня тоже приняла участие во встрече лидеров Объединенных сил реагирования.
Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Алексис Золднерс, Силиня отметила, что страны Объединенных сил реагирования должны продолжать укреплять свое сотрудничество, чтобы решительно реагировать на новые гибридные атаки России и Беларуси, способствовать региональной безопасности и поддерживать Украину до ее победы.
Силиня подчеркнула, что ситуация с безопасностью в регионе меняется и бросает новые вызовы. В качестве примеров она привела то, что совершаются атаки на критическую инфраструктуру энергетики и связи стран, используются мигранты в попытках дестабилизировать ситуацию на внешних границах Евросоюза, а также предпринимаются попытки расколоть между собой европейские страны и их общества.
"Объединенные силы реагирования собрали вместе аналогично мыслящие страны, которые сообща способны найти решения этих проблем. Нам нужно укреплять сотрудничество, чтобы решительно противостоять гибридным угрозам. Мы все вместе также настроены продолжать поддерживать Украину до ее победы. Нам следует стремиться к дальнейшему сдерживанию России, потому что именно Россия остается главной угрозой нашей региональной безопасности и стабильности", - подчеркнула премьер-министр.
В совместном заявлении лидеры стран Объединенных сил реагирования подчеркивают, что решительно осуждают ужасающие нападения ХАМАСа на народ Израиля и признают право Израиля защищать себя. Кроме того, лидеры стран акцентируют внимание на том, что сейчас Россия представляет самую прямую угрозу евроатлантической безопасности.
В заявлении лидеры отмечают, что по-прежнему непреклонно поддерживают Украину и сохраняют решимость продолжать оказывать ей военную, политическую, гуманитарную, экономическую и все другие виды поддержки столько, сколько это потребуется. Победа Украины важна для безопасности Европы и всех стран Объединенных сил реагирования. Лидеры стран также выражают готовность сотрудничать для укрепления общей обороноспособности и предотвращения гибридных угроз, в том числе угроз критической энергетической и коммуникационной инфраструктуре.
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